Cada vez mais perto do Z4

1499

Jéssica Mayara

O técnico Pepa terá muito trabalho pela frente, já que seus comandados precisam mudar de postura em campo para reencontrar a vitória (foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)





Em queda no Campeonato Brasileiro e cada vez mais perto da zona de rebaixamento, o Cruzeiro tem pela frente uma sequência difícil. Dos próximos quatro jogos, três serão contra “pedreiras”: Grêmio, Red Bull Bragantino e Fluminense, que brigam na parte de cima da tabela. Desses, apenas um confronto será em casa.

Com o empate por 1 a 1 contra o Corinthians no sábado (19), no Mineirão, o Cruzeiro chegou a seis jogos sem vencer. A última vitória celeste foi diante do Vasco (1 a 0), em 8 de julho, fora de casa. Nos últimos 16 jogos, foram apenas dois triunfos – desempenho que fez os comandados do técnico Pepa despencarem na classificação.

Atualmente, a Raposa ocupa a 12ª posição, com 25 pontos – apenas quatro de distância do Z4. Na 14ª rodada (a última com vitória cruzeirense), o time mineiro estava em nono lugar, com 21 pontos – 10 à frente da zona de descenso.

O próximo desafio do Cruzeiro será diante do Grêmio, no próximo domingo (27), às 16h, na Arena. O time do Sul vive certa instabilidade nas últimas semanas. No entanto, briga pelas primeiras colocações e, agora, tem suas forças todas voltadas para a disputa do Campeonato Brasileiro, após ser eliminado na semifinal da Copa do Brasil pelo Flamengo.

Depois, será a vez de a Raposa receber o Red Bull Bragantino no Mineirão, em 3/9 (domingo), às 18h30. No entanto, jogar no Gigante da Pampulha nesta temporada não tem sido nada fácil para os cruzeirenses. Até o momento, o time mineiro não venceu no Brasileiro jogando no estádio. O último triunfo celeste no Mineirão pela Série A foi em 2019. Na ocasião, a equipe derrotou o São Paulo por 1 a 0, com gol de Thiago Neves, em 16 de outubro.

Entre os primeiros colocados, a equipe paulista vivia momento positivo no Brasileirão até sofrer goleada por 4 a 0 para o Bahia ontem. O time vem de eliminação nas oitavas da Copa Sul-Americana para o América e, por isso, foca energias exclusivamente na disputa da Série A.

O último da sequência será o Fluminense, em 23 de setembro (sábado), às 21h, no Maracanã. Com 34 pontos, o time carioca vive bom momento na competição nacional, além de estar na briga pela conquista da Copa Libertadores. No meio de semana, inclusive, enfrenta o Olimpia pelo jogo de ida das quartas de final da taça mais disputada da América.

UM RESPIRO? Entre uma “pedreira” e outra, o Cruzeiro tem um “respiro” e encara o Santos, que briga na parte de baixo da tabela. O time paulista vive momento complicado na luta contra o rebaixamento, mas conseguiu vencer o Grêmio de virada ontem e ganhou fôlego na disputa. O Cruzeiro viaja para enfrentar o Santos no dia 13 de setembro (quarta-feira), às 21h30, na Vila Belmiro.

PRÓXIMOS JOGOS





Grêmio x Cruzeiro

(21ª rodada) – domingo (27/8),

às 16h, na Arena do Grêmio





Cruzeiro x Red Bull Bragantino

(22ª rodada) – domingo (3/9),

às 18h30, no Mineirão





Santos x Cruzeiro

(23ª rodada) – quarta-feira (13/9),

às 21h30, na Vila Belmiro





Fluminense x Cruzeiro

(24ª rodada) – sábado (23/9),

às 21h, no Maracanã