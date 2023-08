Craque da Fúria inspira o Skank

1499

Meia-atacante Alexia Putellas acumula prêmios individuais e coletivos pelo Barcelona, e é estrela da seleção espanhola (foto: ANDY BUCHANAN / AFP)

Ailton do Vale





“Menina mulher da pele branca. Com a classe de quem sabe a arte de jogar bem futebol. A bela da tarde com charme encanta”. A famosa letra do Skank tem uma inspiração inusitada e uma ligação direta com o futebol feminino. A história da canção chamada “Alexia” começa em 2013 e surgiu com a meia-atacante do Barcelona e da Seleção da Espanha, Alexia Putellas.





A música foi lançada em 2014 e pertence ao álbum “Velocia”. A grande inspiração da canção surgiu após um golaço marcado por Alexia na final da Copa da Rainha, em jogo contra o Zaragoza, em julho de 2013.





Em parceria com Nando Reis, o Skank prestou homenagem ao gol da espanhola – atual melhor jogadora do mundo na eleição da Fifa – e também exaltou Messi, a cidade de Barcelona e os artistas espanhóis Miró e Gaudí na letra da canção. Ao No Ataque, site de esportes do Estado de Minas, o compositor e tecladista da banda, Henrique Portugal, revelou detalhes do processo de produção da música.





“É inspirada nela sim. Ela era muito nova, tinha feito um gol espetacular, em um jogo do Barcelona. O Fernando Furtado (empresário) mostrou para o Samuel, na época a gente estava fazendo o disco e acabou saindo uma parceria do Samuel com o Nando Reis.”





Ele conta que o grupo viajou a Barcelona para encontrar com Alexia antes do lançamento do disco: “O interessante é que a gente foi para Barcelona e nos encontrarmos com a Alexia e não lembro se com a mãe ou tia dela, porque ela era muito nova. Quase oito anos atrás. Ela era uma grande promessa e se tornou uma realidade”.





Vários prêmios

Na época de lançamento da canção, Alexia ainda não tinha ganhado evidência no futebol feminino. Quase 10 anos depois do gol na final da Copa da Rainha, a jogadora acumula prêmios individuais e coletivos pelo Barcelona – além de ser figura de referência para a Seleção da Espanha na Copa do Mundo.





Ela faturou a Bola de Ouro de 2021 e 2022, se tornando a única mulher a atingir tal feito. Em 2023, Alexia ficou afastada dos gramados em razão de lesão no ligamento do joelho, que a fez perder a Eurocopa.





A estrela da Seleção da Espanha voltou a atuar há cerca de dois meses. Na Copa do Mundo da Austrália, na estreia contra a Costa Rica, a meia-atacante iniciou no banco de reservas, mas entrou no segundo tempo da vitória por 3 a 0. No segundo jogo da Fúria na competição, goleada por 5 a 0 sobre a Zâmbia, ela já foi titular, assim como no duelo com o Japão (derrota das europeias por 4 a 0). Mas ainda não marcou no Mundial disputado na Oceania.