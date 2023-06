Série 'Break Point', da Netflix, busca atrair novos fãs para o tênis

1499

A experiência da Netflix com 'Drive to Survive' é um trunfo, mas 'Break Point' ainda carece de profundidade nos bastidores (foto: Divulgação/Netflix) O tênis e a Fórmula 1, embora sejam esportes distintos, enfrentam um desafio comum: conquistar novos fãs e garantir o futuro das arquibancadas. A Fórmula 1 encontrou parte da resposta em 'Drive to Survive', série documental produzida pela Netflix. Inspirado nesse sucesso, o tênis seguiu a mesma direção com 'Break Point', também produzido pela plataforma de streaming. No dia 19, será lançada a segunda metade da primeira temporada.





A principal meta da série é introduzir o circuito e seus protagonistas a um público pouco familiarizado com os torneios e a nova geração de tenistas. Por isso, fãs mais tradicionais podem se decepcionar com a falta de histórias inéditas e bastidores reveladores. Nomes consagrados como Roger Federer, Serena Williams, Rafael Nadal e Novak Djokovic também não estão presentes.





A recepção de 'Break Point' no mundo do tênis não foi tão entusiasmada quanto se esperava. Lançada em janeiro, a tempo de aproveitar o início do Aberto da Austrália, a primeira metade da temporada destacou tenistas como Nick Kyrgios, Thanasi Kokkinakis, Taylor Fritz, Felix Auger-Aliassime, Matteo Berrettini e Casper Ruud. Entre as mulheres, Ajla Tomljanovic, Maria Sakkari, Paula Badosa e Ons Jabeur foram as escolhidas.





A segunda parte da temporada contará com Frances Tiafoe, Stefanos Tsitsipas, Aryna Sabalenka, Sloane Stephens e Iga Swiatek, atual número 1 do mundo. O grande mérito da série é apresentar o universo do tênis para quem não conhece os atletas mais populares e mostrar que o glamour do esporte é privilégio de poucos. A maioria enfrenta uma rotina difícil, com viagens, derrotas, frustrações e altos e baixos emocionais.





A experiência da Netflix com 'Drive to Survive' é um trunfo, mas 'Break Point' ainda carece de profundidade nos bastidores. A produção teve acesso à vida pessoal de alguns tenistas, mas não conseguiu revelar histórias e depoimentos significativos na maioria das entrevistas. Alguns momentos de destaque incluem Kyrgios falando sobre seu quase alcoolismo e um desentendimento entre Berrettini e Tomljanovic.





Para quem já acompanha o tênis, a série pode soar repetitiva, mas pode ser interessante para aqueles que nunca assistiram a um Grand Slam ou o acompanham apenas de longe. Em meio a essa superficialidade, a produção optou por incluir comentários dos próprios tenistas sobre seus jogos, além de opiniões de especialistas como Paul Annacone, Andy Roddick e Maria Sharapova.