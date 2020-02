Inhotim vai fazer arte neste carnaval

Museu a céu aberto de Brumadinho vai abrir todos os dias. Visitas temáticas, oficina de fantasias e o projeto Estação de Frente esperam pelo público

INFORMAÇÕES PESSOAIS: RECOMENDAR PARA: - AMIGO + AMIGOS INFORMAÇÕES PESSOAIS: CORREÇÃO: Enviar Enviar Preencha todos os campos.

[{'id_foto': 1407898, 'arquivo_grande': None, 'tipo': '', 'credito': 'Eduardo Eckenfels/divulga\xe7\xe3o', 'link': '', 'legenda': 'Cosmococa est\xe1 entre as obras preferidas do p\xfablico', 'arquivo': 'ns62/app/noticia_127983242361/2020/02/21/1122987/20200219133738606551o.jpg', 'alinhamento': 'center', 'descricao': ''}]

postado em 21/02/2020 04:00

Frederico Gandra* Neste carnaval, Inhotim terá programação especial para quem quiser encontrar paz, mas sem perder a folia. De sábado (22) a quarta-feira (26), o espaço oferecerá visitas guiadas inéditas, além de espaço especial para confecção de adereços carnavalescos.







Bruna Camargos, coordenadora de educação de Inhotim, explica que o roteiro da visita Comissão de Frente foi elaborado a partir do levantamento dos locais mais fotografados pelo público. “O roteiro não vem mais dos educadores, vem do público”, diz. Cosmococa e a galeria dedicada a Adriana Varejão fazem parte do passeio. Serão distribuídas máscaras carnavalescas com o rosto de artistas cujos trabalhos estão expostos em Inhotim. A Visita Panorâmica apresentará a história e os principais espaços de Inhotim. O programa é ideal para aqueles que ainda não conhecem o museu. A terceira atração é a mais voltada para o carnaval. Na Estação Folia, serão desenvolvidos adereços, máscaras, abadás e fantasias sob a supervisão de monitores. A proposta é que o público se inspire na arte e na beleza do local para criar as peças.



“É possível incorporar o espírito do carnaval de rua e associá-lo ao ambiente do Inhotim. Nosso conteúdo é também botânico e esperamos que isso se torne presente na Estação Folia”, diz Bruna Camargos.

* Estagiário sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria

PROGRAMAÇÃO

. Estação Folia Das 11h às 15h (sábado a 4ª) Centro de Educação e Cultura Burle Marx. Sem inscrições.

. Comissão de Frente Às 14h (sábado a 4ª) Saída da recepção. 25 vagas/dia, inscrições a partir das 13h45.

. Visita panorâmica Das 10h30 às 12h. (sábado a 4ª feira) 25 vagas/dia, inscrições a partir das 10h15.

INHOTIM Em Brumadinho, acesso pelo Km 500 da BR-381. (31) 3571-9700. Sexta, das 9h30 às 16h30. Sábado a quarta, das 9h30 às 17h30. R$ 44 (inteira) e R$ 22 (meia). Crianças até 5 anos não pagam. Assinante do Estado de Minas tem desconto de 50% na compra de dois ingressos.