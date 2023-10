Paulistano Fernando Rinaldi lança 'Dueto dos ausentes'

671

"Dueto dos ausentes", de Fernando Rinaldi, será lançado pela editora Reformatório (foto: Divulgação)

A editora Reformatório lança em novembro o romance “Dueto dos ausentes”, do paulistano Fernando Rinaldi. Para Julián Fuks, o livro é “uma obra singular e intensa, carregada de momentos vívidos, atravessada de afetos, sexo, luto”.



Formado em Relações Internacionais (PUC-SP) e Letras (USP), Rinaldi atualmente é mestrando pelo Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada da FFLCH-USP, onde realiza pesquisa sobre a obra do português Vergílio Ferreira. Desde 2016, ele trabalha com o licenciamento de obras nacionais para tradução e para adaptação a outros formatos na Companhia das Letras. De 2019 a 2020, cursou a pós-graduação Formação de Escritores, do Instituto Vera Cruz, na qual desenvolveu o “Dueto”.