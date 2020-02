Tem show para todas as tribos no carnaval de BH

[{'id_foto': 1407892, 'arquivo_grande': None, 'tipo': '', 'credito': 'Acervo', 'link': '', 'legenda': 'Jeito Moleque leva seu pagode em ritmo de folia \xe0 Serraria Souza Pinto', 'arquivo': 'ns62/app/noticia_127983242361/2020/02/21/1122979/20200219132601391208i.jpg', 'alinhamento': 'center', 'descricao': ''}, {'id_foto': 1407893, 'arquivo_grande': None, 'tipo': '', 'credito': 'Vito Soares/divulga\xe7\xe3o

Jeito Moleque leva seu pagode em ritmo de folia à Serraria Souza Pinto (foto: Acervo) Até terça-feira, as festas de carnaval de BH serão embaladas por repertório para lá de eclético. Tem pop da mineira Lagum, axé da Banda Eva, pagode do Jeito Moleque, sertanejo da dupla Diego & Victor Hugo e o som “à la Caraíva” da Banda Pipa. Também estarão na cidade Wesley Safadão, Buchecha, Lexa, Alok, Claudia Leitte, Gusttavo Lima, Nando Reis, Denis DJ e Vintage Culture.





Criada em 1977, a Banda Eva é velha conhecida dos mineiros. Domingo (23), os baianos vão animar a folia no Mirante Beagá. O vocalista Felipe Pezzoni diz que o repertório terá, claro, “pegada de carnaval”, mas sem deixar de lado sucessos do grupo. “Vamos cantar algumas coisas do nosso DVD, que foi gravado em BH e lançado no final de 2019”, afirma.





“Adoramos tocar em Minas e é sempre bom voltar. O show deve durar cerca de duas horas. É pra galera dançar e pular muito”, avisa Felipe.





Atração de sábado (22) no Mirante, Pedro Sampaio, com seis músicas no top 200 das mais ouvidas do Brasil, faz sucesso com Bota pra tremer, Santo bateu e Vai menina. “O público mineiro é bem quente. Com certeza, será um grande dia”, afirma o carioca, contando que aposta na variedade de ritmos. “Gosto de passar energia forte pra galera, seja com minhas músicas ou de outros compositores”.





Atração do Carnalove, na Serraria Souza Pinto, Jeito Moleque vai se apresentar na segunda-feira (24). Thiagão, o “caçula” da turma, diz que canções conhecidas do grupo ganharão nova roupagem, adequada à folia.





“Preparamos repertório com os maiores sucessos da banda, que está completando 21 anos”, diz o músico. Responsável pelo reco-reco, Thiagão se apresentará com os companheiros Gui (voz), Rafa (percussão e voz), Felipe Saab (violões, banjo e voz), Carlinhos (cavaquinho e voz) e Alemão (percussão e voz).





Thiagão adianta que o público vai ouvir canções do novo DVD, gravado em Fernando de Noronha. “A galera pode esperar um show eletrizante do começo ao fim, bem pra cima mesmo. Se deixarem, a gente faz cinco horas de show”, brinca.





BAILE

No Distrital do Cruzeiro, os bailes – tradição da folia na capital mineira – voltam com força total, promete o produtor Kuru Lima, responsável pela programação. “E depois do carnaval ainda teremos o Baile da Ressaca”, avisa ele.





Nesta sexta-feira (21), a Banda Pipa vai animar a festa. “O grupo toca muito em Caraíva, na Bahia, e o pessoal adora. O repertório tem canções de Jorge Benjor e Gilberto Gil, bem na pegada de carnaval”, conta Kuru.

Sábado (22) é dia do Baile de máscaras do Bem te Viu, Bem te Vê. A orquestra do bloco conta com músicos conhecidos de BH, como os irmãos Beto Lopes e Wilson Lopes (diretor musical de Milton Nascimento), Rodrigo Borges e o naipe de metais da banda Skank. “É um baile muito conceituado que atrai o público sênior”, comenta o produtor.





Na segunda-feira (24), o baile “invade” o estacionamento do Distrital. “A programação infantil começa às 10h e vai até as 15h, com várias atividades para a criançada. Depois das 15h, começa o baile adulto, que vai até as 22h. Depois desse horário, a festa passa para a área interna do mercado e segue até a madrugada”, informa Kuru Lima.





Do pop ao sertanejo





Destaque da cena pop nacional, a banda mineira Lagum vai se apresentar na terça-feira (25), no We Love Carnaval, no câmpus Buritis do Centro Universitário de Belo Horizonte (UniBH). O cantor Pedro Calais diz que o som vai do reggae ao rock, passando pelo rap melody. O repertório terá canções do último disco, Coisas da geração, e do álbum de estreia, Seja o que eu quiser. Deixa, Bem melhor e Não vou mentir estarão no set list. Outra atração da terça gorda do We Love será o DJ Alok.





No sábado (22), tem Thiaguinho e Matheus e Kauan no UniBH. Domingo (23), a baiana Claudia Leitte se apresenta pela primeira vez no carnaval de BH. Em Salvador, ela comanda o Bloco Largadinho. Na segunda, Tuca Fernandes e Gusttavo Lima serão as atrações no câmpus do Buritis.





DUPLA

Formada em Uberlândia, a dupla Diego & Victor Hugo estará domingo (23) no Carnalove, na Serraria Souza Pinto. Pisadinha, música dos dois, tem chamado a atenção nas redes. A dupla, aliás, já compôs para Henrique & Juliano e Wesley Safadão, entre outros.





“Vamos apresentar nossos sucessos, mas não podemos deixar de tocar músicas dançantes. Por isso, vamos fazer sertanejo em ritmo de micareta para ficar um show bem pra cima. De BH vamos para o Sul de Minas tocar no carnaval de Muzambinho”, conta Diego.





A dupla acabou de lançar o DVD Verãozinho, gravado em uma fazenda às margens do Rio Araguaia. “Ele é bem orgânico mesmo. Pisadinha está estourada no país inteiro, graças a Deus”, diz o cantor.





Diego aposta também em outra criação desse projeto, Erro antigo. “Nem entramos nas rádios e ela já está com mais de um milhão de visualizações no YouTube”, comemora.





PROGRAMAÇÃO





CARNALOVE

Serraria Souza Pinto, Avenida Assis Chateaubrind, 889, Centro, (31) 3213-3400. A partir das 18h





Sexta (21) – Lexa, Zaac, Baianeiros, Du Monteiro e Felipe Hott

Sábado (22) – Kekel, L da Vinte, Thiaguinho Lisboa, Rick & Ricardo, Quando Come se Lambuza e Funk You

Domingo (23) – Diego & Victor Hugo, Então Brilha, Baianas Ozadas, João Lucas & Diogo e Banda do Marcão

Segunda (24) – Jeito Moleque, Bernardo Souza, Asa de Banana, Me Beija que Sou Pagodeiro e Dadá Boladão

Terça (25) – Buchecha, Rick & Nogueira, Beiço do Wando, DuBandu, Pacato Cidadão e Deixa comigo

>> Ingressos – R$ 200 (passaporte 5 dias), R$ 50 (2º lote) e R$ 120 (pista premium), à venda no Sympla





CARNAVAL DO MIRANTE

Mirante Beagá, Rua Henriqueto Cardinalle, 380, Olhos D'Água, (31) 3889-2003





Sexta (21) – A partir das 20h. Baile do Dennis

Sábado (22) – A partir das 16h. Wesley Safadão, Felipe Araujo, Pedro Sampaio, DDP e DJ Vavá.

Domingo (23) – A partir das 16h. Tomate, Banda Eva,

Breno Rocha, Du Monteiro, Hott e DJ Vavá

Segunda (24) – A partir das 15h. Diplo, Kshmr, Claptone e Timmy Trumpet. Carnaval eletrônico

Terça (25) – A partir das 16h. Ferrugem, Sorriso Maroto, Dilsinho, Deixa Falar e DJ Vavá

>> Ingressos – de R$ 290 a R$ 700 (passaporte),

no site Sympla





WE LOVE CARNAVAL

Câmpus Buritis do UniBH. Avenida Professor Mário Werneck, 1.685, Estoril, (31) 3319-9500





Sábado (22) – A partir das 15h. Thiaguinho, Matheus e Kauan e Baianeiros

Domingo (23) – A partir das 15h. Claudia Leitte, Turma do Pagode e Chama o Síndico

Segunda (24) – A partir das 15h. Gusttavo Lima, Tuca Fernandes e Pacato Cidadão

Terça (25) – A partir das 15h. Alok, Atitude 67 e Lagum

>> Ingressos – A partir de R$ 160 a R$ 420, no site Sympla





BAILES DO DISTRITAL

Distrital. Rua Ouro Fino, 452, Cruzeiro, (31), 3223-7844





Sexta (21) – A partir das 20h. Baile da Pipa.

Sábado (22) – A partir das 20h30. Baile de máscaras

Domingo (23) – A partir das 20h. Baile da Insanidade.

Segunda (24) – A partir das 10h30: Bailinho do Distrital. 15h: Baile do Distrital

Terça (25) – A partir das 10h: Baile do Secretinho.

15h: Baile do Secreto

>> Ingressos – a partir de R$ 50 (inteira), no site Sympla





CARNAVAL DO BEM

Mineirão. Avenida Antônio Abrahão Caram, 1.001,

São José, (31) 3499-4300





Domingo (23) – A partir das 21h. Eletrônica. Martin Garrix, Vintage Culture, Vini Vici, Bruno Be, Victor Lou, Gustavo Mota, Fancy Inc e RDT.

>> Ingressos – A partir de R$ 300 (inteira) e R$ 480 (camarote), no site Sympla





NANDO REIS

Mirante São Bento. Av. Raja Gabáglia, 3.385, São Bento, (31) 98409-9469





Sábado (22) – A partir das 14h. Festival daFlor. Com Melim, Cash, Velotrol e Junio Assisi.

>> Ingressos – A partir de R$ 90, no site Sympla