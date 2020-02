Feirinha Aproxima e Carnaval Gastrô prometem folia com sustança

[{'id_foto': 1407897, 'arquivo_grande': None, 'tipo': '', 'credito': 'Juarez Rodrigues/EM/D.A Press', 'link': '', 'legenda': 'Marcelo Solmucci garante que o restaurante Maria das Tran\xe7as est\xe1 pronto para o carnaval', 'arquivo': 'ns62/app/noticia_127983242361/2020/02/21/1122983/20200219133312152678e.jpg', 'alinhamento': 'center', 'descricao': ''}]

Marcelo Solmucci garante que o restaurante Maria das Tranças está pronto para o carnaval (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press) Dois eventos prometem alimentar os foliões de BH. Charcutaria, quitandas, queijos, cachaça e cerveja artesanal são atrações dos estandes da Feirinha Aproxima, que funcionará de sábado (22) a terça-feira (25), no entorno do Museu Histórico Abílio Barreto.





A Pizza Sur vai levar para lá as tradicionais empanadas argentinas. Pitza 1780 promete preparar redondas especiais. Já o Temperando Ateliê oferecerá salgados veganos. Na terça-feira, às 12h, tem aula-show aberta ao público com André Barreto, que dará todas as dicas sobre o Arroz de Bacalhau, iguaria portuguesa.





Organizadores informam que o evento estará aberto tanto a quem quiser sustança durante a folia quanto àqueles em busca de um passeio diferente nos dias de carnaval.





CIRCUITO

Por sua vez, o 3º Carnaval Gastrô mobilizará 54 bares e restaurantes da capital, prometendo pratos e tira-gostos com preços entre R$ 10 e R$ 99. O circuito pretende aproveitar a festa para divulgar a culinária mineira, sobretudo para turistas que visitam BH. A promoção vai até 8 de março.





Ricardo Rodrigues, presidente da seção mineira da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), informa que há participantes de todas as regionais da capital mineira. “Tem de tudo. Você pode comer com palito, garfo, colher e faca”, brinca.





Sócio do restaurante Maria das Tranças Savassi, Marcelo Solmucci diz que está tudo pronto para a folia. E anuncia o Filé à Colombina: filé-mignon empanado com molho ao sugo servido com purê de batata. Custa R$ 40,50 e serve duas pessoas. O carro-chefe da casa é o frango, servido ao molho pardo e com quiabo (a partir de R$ 61).





Instalado no Bairro Coração Eucarístico, o restaurante A Granel criou o Abre Alas – picanha com mandioca na manteiga de garrafa (R$ 86,90 para três pessoas) para o Gastrô. “Fiz até reforma na casa esperando o movimento do carnaval deste ano”, revela o proprietário Marcelo González.





O Redentor, na Savassi, oferece a Pancetta à Pururuca acompanhada de pesto e farofa de couve. O prato serve três pessoas e custa R$ 41. Daniel Ribeiro, sócio da casa, participa pela segunda vez do circuito. “No ano passado, foi muito legal, pois apareceram muitas pessoas trazendo os panfletos que a Abrasel e a Belotur deixam em vários lugares da cidade”, conta. O bar fica na Rua Fernandes Tourinho, 500.





Me dá um Dinheiro Aí é o nome do drinque com cachaça criado pela Cachaçaria Itinerante (Rua Tenente Brito Melo, 1.090, Barro Preto). A taça de 300ml custa R$ 15. A pizza Carnaval de Luz será a estrela do Auguri (Rua Alabastro, 38, Horto). A redonda leva queijo mascarpone, alho-poró, calabresa defumada, muçarela especial e molho de tomate (R$ 62).





O Trio Elétrico será a atração do Boivindo Steakhouse (Rua Petrolina, 875, Sagrada Família). O contrafilé com queijo vem com batatas fritas aromáticas e pão de queijo caseiro (R$ 39,90). Casa tradicional do Horto, o Chef Túlio International Butiquim promete o Mexidão Carnavalesco, que tem de tudo um pouco: linguiça em cubos refogada em manteiga, alho, gengibre, arroz, feijão, cebola, tomate, pimentão, cenoura, repolho e dois ovos “zoiudos” (R$ 36). O bar fica na Praça Estevão Lunarde, 60.





MARCHINHAS

No Floramar, o Chico do Peixe vai de Abre Alas (R$ 45), filé de tilápia ao molho de goiabada cascão. A casa fica na Avenida Joaquim Clemente, 320. Tradição do repertório momesco, Mamãe eu Quero inspirou o prato do Jeremias Bar. Haja sustança: a tulipa de frango vem com linguiça caseira, boi na brasa, porquinho primavera, batata rústica, torrada, barbecue de goiabada e molho especial (R$ 24,90). A casa fica na Rua Codajás, 686, Bairro São Gabriel.