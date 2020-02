Músicos de BH vão botar o bloco na rua

[{'id_foto': 1407894, 'arquivo_grande': None, 'tipo': '', 'credito': 'Ayala Melga\xe7o/divulga\xe7\xe3o

* Fernanda Gomes

(foto: Ayala Melgaço/divulgação )



Agora o palco é outro. Apaixonados por carnaval, músicos de BH animam a folia a bordo de trios elétricos ou no chão. É o caso de Rodrigo Borges, Maurício Tizumba, Aline Calixto e Bia Nogueira.





“A gente quer homenagear a mulher e o Bairro de Santa Tereza”, conta o compositor e cantor Rodrigo Borges, fundador da Divina Banda, que vai sair neste sábado (22), na Rua Mármore.

Destaque no berço do Clube da Esquina, o bloco terá como convidado especial o baiano Manno Góes – autor de Milla, clássico do axé.





“É fantástico ter a oportunidade de brincar carnaval, algo que não fazia desde 1990, pois estava sempre trabalhando”, conta Manno, fã do Clube da Esquina. O baiano participa pela primeira vez da folia de BH. “Por isso o nosso santo bateu”, brinca Rodrigo. “Contei para ele (sobre o Divina Banda) e Manno logo disse: 'Me chama?'. Como promessa é dívida, aí estamos.”





Bia Nogueira, cantora e compositora mineira, também marcará presença como a primeira mulher do Divina. “Faltava a voz feminina. Aí chamamos a Bia, de quem eu já era fã”, diz Rodrigo. Maurício Tizumba será outro destaque, liderando a bateria Tereza, Beleza, fundada por ele e Rodrigo.





NOVELA

Aline Calixto comandará seu bloco também neste sábado. O tema, “Carnaval é uma novela”, homenageia folhetins de TV e as respectivas trilhas sonoras. “Uma explosão de recordações vai mexer com a cabeça de todo mundo”, promete a cantora.





“Este foi o ano mais difícil, pois o tema traz uma infinidade de músicas e tive de deixar um monte delas de fora”, conta. O repertório terá 20 sucessos da TV, como Noite preta, de Vamp (1991), música de Vange Leonel; Tieta, tema de Tieta (1989), de Luiz Caldas; e Flor morena, interpretada pela própria Aline em Fina estampa (2011).





* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria





ROCK





Quem quiser trocar tamborim por guitarra não vai ficar sem programa. Promovido pelo Jack Rock Bar, o CarnaJack começa nesta sexta (21), com as bandas Locomotive e Velotrol. Dez grupos de BH participarão do evento. No sábado (22), tem Radio Queen e Rocknights. No domingo (23), Aeroguns e Balão Vermelho. Segunda-feira (24) é dia de Cash e Foo Fighters Cover Brasil. Aeroplane e Laranja Mecânica foram escaladas para fechar a folia na terça-feira gorda (25). A casa abre às 21h e fica na Avenida do Contorno, 5.623, Funcionários. Informações: (31) 3227-4510. Ingresso: R$ 30/dia.





BLOCO DA CALIXTO

Sábado (22), a partir das 13h30. Concentração: Avenida Getúlio Vargas, esquina com Rua Professor Moraes, Funcionários





DIVINA BANDA

Sábado (22), a partir das 10h. Concentração: Rua Mármore, Santa Tereza