Como cuidar da pele do rosto: confira dicas para incluir na rotina

Descubra seu tipo de pele para saber como cuidar (foto: Pexels)



Saber como cuidar da pele do rosto é indispensável para manter uma aparência sempre viva e saudável. Para isso, é essencial adotar no dia a dia hábitos para potencializar esses cuidados e favorecer a manutenção da derme.





Para que os resultados sejam positivos, é necessário entender o seu tipo de pele e fornecer aquilo que ela precisa para ter um aspecto bonito e bem cuidado. A seguir, você descobrirá como cuidar da pele do rosto através de dicas infalíveis para o seu dia a dia. Confira!





1. Identifique seu tipo de pele





O primeiro passo para entender como cuidar da pele do rosto é saber o seu tipo de pele. Isso porque cada pele tem as suas próprias características e elas serão determinantes para a escolha dos produtos que serão usados para o skincare, onde o intuito é suprir as necessidades cutâneas.





Analisar a pele no espelho com a ponta dos dedos para sentir a sua textura é uma forma de identificar o tipo de pele, seja ela seca, normal, mista ou oleosa. A ajuda de um dermatologista também pode ser um diferencial nessa fase, garantindo uma orientação ainda mais completa sobre o tipo de pele e os produtos que devem ser usados.





2. Analise as necessidades e a situação da sua pele





Durante a análise inicial, é importante observar a aparência da pele para perceber se ela possui acnes, cravos, manchas ou outras condições, que serão determinantes na escolha dos produtos a serem utilizados.





Por exemplo, se você tiver uma pele mais clara, é interessante observar se ela tem a aparência rosácea ou se facilmente se irrita e torna-se avermelhada, o que pode indicar uma pele mais sensível. Avaliar essas necessidades é um ponto fundamental para manter os cuidados de skincare em dia de maneira adequada.





3. Selecione produtos adequados para o rosto





Após analisar a textura e as necessidades da pele, é hora de comprar os produtos que serão utilizados. Nessa etapa, é essencial prestar atenção aos componentes de cada produto e se certificar de que eles são apropriados para o seu tipo de pele.





Por exemplo, no caso da pele oleosa, se atente para que todos os produtos escolhidos sejam antioleosidade, para reduzir os efeitos e garantir uma pele mais uniforme e livre do sebo. Lembrando que o dermatologista é o especialista ideal para te orientar sobre os produtos mais adequados a serem utilizados.





4. Faça a limpeza facial diariamente





Para garantir a remoção de impurezas acumuladas, é fundamental realizar diariamente uma limpeza adequada da pele.





A limpeza deve ser feita duas vezes ao dia: pela manhã, ao acordar, e à noite, antes de dormir. É recomendado o uso de um sabonete em barra para o rosto , testado dermatologicamente para evitar a ocorrência de alergias e irritações. Dê preferência a produtos que sejam indicados para o seu tipo de pele.





O cuidado da pele também envolve remover a maquiagem corretamente, uma vez que o excesso de produtos no rosto pode acarretar danos à pele, como o envelhecimento precoce.





Por isso, é essencial utilizar demaquilante ou água micelar para remover corretamente os resquícios de maquiagem, garantindo a limpeza da pele e uma boa aparência.





5. Hidrate a pele adequadamente





Uma das etapas essenciais do skincare é o uso de hidratantes, evitando o ressecamento e garantindo um aspecto saudável.





A hidratação da pele deve ser feita de manhã, com hidratantes específicos para o seu tipo de pele e para o período do dia. À noite, dê preferência para produtos que possuem essas mesmas características, potencializando os cuidados.





6. Use protetor solar





Para quem deseja cuidar da pele do rosto, é essencial utilizar o protetor solar como camada de proteção contra os raios UVA e UVB, além de ajudar a selar a pele após a rotina de skincare diária.





O uso é recomendado mesmo dentro de casa e em dias nublados, pois não é apenas à luz solar que se está exposto, mas também à iluminação dos celulares e computadores que podem causar danos à pele. O ideal é escolher os modelos com fator acima de 30.





7. Faça tratamentos complementares conforme a necessidade





Os cuidados com a pele precisam ser potencializados sempre que for identificada alguma necessidade específica, garantindo o fortalecimento e uma proteção mais duradoura.





O uso de séruns, clareadores e cremes anti-idade podem ajudar a tonificar a pele, além de prevenir os sinais anti-idade e o envelhecimento precoce da pele. Mas vale lembrar que a escolha desses produtos deve ser feita com base no tipo de pele e orientação médica.





8. Realize a esfoliação conforme a necessidade





A esfoliação da pele é uma etapa de skincare mais invasiva, mas que garante uma pele uniforme, saudável e devidamente hidratada, uma vez que remove as células mortas e ajuda na renovação e na produção de novas células da pele.





Para ter sucesso, o procedimento deve ser feito de acordo com a necessidade de cada pele, sendo indicada a orientação de um profissional para considerar a frequência adequada. No geral, o indicado é que ela seja realizada de 1 a 2 vezes por semana.





9. Consulte um dermatologista





A consulta com um dermatologista garante uma avaliação mais profunda do seu tipo de pele e ajuda na indicação de produtos e procedimentos adequados para a sua realidade.





A visita ao dermatologista também é importante para a realização de tratamentos mais aprofundados que o skincare, como remoção de manchas e acnes.





10. Cuide da alimentação e se hidrate





É essencial manter hábitos que ajudem a potencializar o skincare. Entre os mais importantes estão a alimentação saudável e o consumo de água.





Evite alimentos processados e industrializados, assim como aqueles ricos em açúcar, gordura e sódio. Dê preferência por refeições com legumes, verduras e proteínas. Além disso, não deixe de beber água para manter a pele bem hidratada ao longo do dia.





11. Mantenha hábitos saudáveis





A manutenção de hábitos saudáveis também é essencial para que a pele permaneça saudável.





Entre os mais importantes se destacam: descansar adequadamente, mantendo uma rotina de 7 a 8 horas por dia de sono, e evitar bebidas alcoólicas e o tabagismo — que podem causar o envelhecimento precoce.





