Maiores prêmios do mundo. O que você faria com tanto dinheiro?

Maior prêmio já pego por uma loteria no mundo foi de US$ 2,04 bilhões (foto: Freepik)



É quase impossível conhecer alguém que nunca sonhou em ganhar uma quantia de dinheiro que mudaria sua vida.





Algumas pessoas que sonharam com isso conseguiram realizar esse sonho, e receberam prêmios simplesmente inacreditáveis.





Abaixo, uma lista com os maiores prêmios pagos em loterias do mundo todo que promete deixar qualquer pessoa de boca aberta,





Qual foi o maior prêmio pago do mundo?





Uma bolada de US$ 2,04 bilhões da Powerball dos EUA pago em novembro de 2022 detém o recorde de maior prêmio de todos os tempos e do maior prêmio de loteria concedido a um único vencedor.





Antes disso, o recorde de pagamento havia sido US$ 1,586 bilhão, também da Powerball dos EUA, ganho em janeiro de 2016, por três vencedores, sendo um da Califórnia, um da Flórida, e outro Tennessee, cada um elegível para levar para casa uma fatia de US$ 533 milhões do prêmio.





Quão altos podem ser os prêmios?





Não há limite para o valor de algumas premiações, desde que continuem acumulando sem vencedor.





No entanto, algumas loterias têm um limite que impede que o prêmio principal cresça além de um determinado valor. A EuroMillions, por exemplo, tem um limite de premiação de 240 milhões de euros, enquanto o EuroJackpot tem um limite de jackpot de 120 milhões de euros.





Se o prêmio atingir o limite máximo e não for ganho, permanecerá nesse valor durante um número máximo de sorteios antes de ser ganho ou partilhado com vencedores com menos acertos.





Quais são os maiores prêmios iniciais do mundo?





Quando se trata dos maiores prêmios iniciais mundiais, a US Powerball e a Megamillions são imbatíveis.





A premiação inicial de ambas as loterias são definidos para cerca de US$ 20 milhões cada vez que são ganhos, o que é mais do que muitas loterias, juntas, pagam como prêmio principal.





Entre as loterias europeias, a que tem o prêmio inicial mais elevado é a Euromillions, que começa nos 17 milhões de euros e pode crescer até atingir o limite máximo de 240 milhões de euros.





A segunda maior é o EuroJackpot, que tem um jackpot inicial de 10 milhões de euros e um limite de 120 milhões de euros. Esta loteria tem probabilidades relativamente boas e uma grande base de fãs, por isso seu prêmio principal costuma ser ganho antes de ficar muito alto.





Os maiores ganhadores de prêmios de loteria do mundo





Um prêmio da Powerball dos EUA de US$ 2,04 bilhões foi ganho em 7 de novembro de 2022, por um único bilhete vendido no estado da Califórnia.





Esta vitória extraordinária é uma das únicas premiações a ultrapassar os 2 mil milhões de dólares, tornando Edwin Castro o maior ganhador de loteria da história.





O segundo maior prêmio ganho por um único bilhete foi concedido pela Megamillions em agosto de 2023, quando um jogador da Flórida conseguiu de US$ 1,602 bilhão da loteria.





Os 10 melhores prêmios do mundo





Os Estados Unidos são famosos por pagar frequentemente prêmios inimagináveis %u200B%u200Be quebrar recordes de premiações repetidas vezes!





Não é de surpreender que o país esteja em primeiro lugar quando se trata dos maiores prêmios, com a US Powerball e a Megamillions pagando todos os dez maiores prêmios de loteria do mundo, listados abaixo:

Tabela mostra dez maiores prêmios de loteria do mundo (foto: Reprodução/ Casinos24)

Quais loterias têm os maiores prêmios do mundo?





Além da Powerball dos EUA e da Megamillions, existem outras loterias que também oferecem prêmios impressionantes. Aqui estão algumas delas:





SuperEnalotto





Esta loteria italiana não tem limite de prêmios e atingiu € 209 milhões em agosto de 2019, que é o segundo maior jackpot da Europa.





Euromillions





Esta loteria transnacional tem um limite de pagamento de 240 milhões de euros. Até o momento, o maior prêmio reivindicado é de 230 milhões de euros ganhos por um jogador britânico em 2022. A premiação começa em 17 milhões de euros e pode crescer rapidamente com os acúmulos.





EuroJackpot





Esta loteria pan-europeia paga, no máximo, 120 milhões de euros e atingiu-o quatro vezes, mais recentemente em maio de 2020. A faixa de premiação começa em 10 milhões de euros e oferece probabilidades de ganho relativamente boas.





Powerball Australia





Várias vezes nos últimos anos, a Powerball ofereceu os maiores jackpots da história da loteria australiana, com prêmios excedendo US$ 100 milhões, mais recentemente em outubro de 2022, quando três jogadores sortudos ganharam AU$ 160 milhões.





Nem só de loterias vivem os milionários…





Além dos grandes prêmios ganhos na loto, muita gente também ficou rica fazendo apostas em cassinos online e presenciais.





Embora no Brasil as apostas ainda estejam em fase de regulamentação, e não haja cassinos brasileiros em que se possa jogar, lá fora eles são permitidos e regulares, e acabam sendo uma fonte de diversão que, embora faça muita gente perder dinheiro, também faz com que algumas outras ganhem verdadeiras fortunas.





As maiores vitórias de cassino de todos os tempos





Fortunas e os maiores ganhos de cassino da história foram adquiridos em uma única noite. Um jogador chamado Kerry Packer obteve um sucesso tão tremendo no cassino MGM Grand que seus ganhos exatos permanecem obscuros. Os relatórios sugerem que ele entrou na casa de jogo uma noite e acabou ganhando US$ 40 milhões .





Um jogador norueguês aproveitou seu tempo de inatividade uma noite jogando no caça-níqueis Arabian Knights. Ele acertou um jackpot significativo no valor de $ 38 milhões.

Archie Parker acumulou US$ 40 milhões enquanto jogava pôquer em Las Vegas. Seu truque era jogar jogos de apostas médias.





O maior jackpot de caça-níqueis de todos os tempos





Foi feito por um engenheiro de software de 25 anos de Los Angeles, Califórnia. Ele visitou o Excalibur Hotel and Casino para experimentar o jogo de caça-níqueis Megabucks. Poucos minutos depois de jogar, ele ganhou um jackpot no valor de US$ 39,7 milhões.





Outros prêmios





Confira outros prêmios milionários.





US$ 21,1 milhões — Cannery Casino and Hotel





Aconteceu em 2005, quando um jogador chamado Elmer Sherwin ganhou incríveis US$ 21,1 milhões enquanto jogava Megabuck no Cannery Casino & Hotel, em Las Vegas. Coincidentemente, ele já havia tirado a sorte grande na máquina, ganhando anteriormente US$ 4,6 milhões.





US$ 17,3 milhões — Desert Inn





Uma das maiores vitórias de caça-níqueis de todos os tempos aconteceu em 1988, quando um comissário de bordo de 47 anos de Las Vegas ganhou surpreendentes US$ 17,3 milhões jogando Megabucks.





US$ 34,9 milhões – MGM Grand Hotel and Casino





Em 1999, um consultor de negócios de 49 anos de Chicago, que viajou para Las Vegas para o casamento de um amigo, passou um tempo na cidade. Ele optou por dar uma chance às máquinas caça-níqueis Megabucks e tirou a sorte grande de US$ 34,9 milhões.





US$ 27,5 milhões – Palace Station Hotel and Casino





Palace Station Hotel and Casino se destaca como um estabelecimento proeminente em Las Vegas, oferecendo jogos de azar e ganhando jackpots significativos. Em 1998, uma comissária de bordo aposentada de 67 anos ganhou 27,5 milhões de dólares jogando no Megabuck.





US$ 22,6 milhões — Golden Nugget Hotel and Casino





Uma avó de Illinois ganhou US$ 22,6 milhões jogando no caça-níqueis Megabuck. Esta senhora idosa, de 92 anos, estava visitando a sobrinha em Las Vegas, onde decidiu visitar o Golden Nugget Hotel and Casino.





US$ 21,3 milhões — Caesars Palace





Um dos maiores jackpots de caça-níqueis de todos os tempos em 1999, no valor de US$ 21,3 milhões por um consultor de negócios que apostou US$ 10 nos caça-níqueis Megabuck.





Maior vitória em caça-níqueis já registrada





As máquinas caça-níqueis online gratuitas não atingem o nível dos cassinos presenciais lá da gringa, mas em 2011, um apostador norueguês que não conseguia dormir decidiu tentar a sorte. Ele ganhou uma das maiores vitórias em jogos de azar que são permitidos de todos os tempos – US$ 13,47 milhões jogando no Mega Moolah.





US$ 22,5 milhões — Might of Ra





Este é o cassino online que fez o maior pagamento da história. Um streamer do Twitch chamado Trainwreck quase quebrou o recorde ao ganhar US$ 22,5 milhões.





£ 17,3 milhões - Arabian Knights





Aconteceu em 2011, quando um sortudo jogador de cassino online da Noruega ganhou o jackpot no valor de $ 17,3 milhões ao jogar no slot online Arabian Knights. Ele estava jogando na Betsson, embora não estivesse disponível nos EUA





US$ 24 milhões — Mega Fortune





Em 2013, um finlandês anônimo de 40 anos tornou-se o maior ganhador de cassino online do mundo. Ele estava jogando Mega Fortune em um site escandinavo quando atingiu US$ 24 milhões com uma aposta de US$ 0,25.





US$ 24 milhões — Cassino Online PAF





Esse feito foi alcançado por um jogador finlandês de 40 anos que optou por permanecer anônimo. Ele também ganhou um prêmio de jackpot no valor de US$ 24 milhões.





US$ 5,8 milhões — Gala Bingo





Em 2016, um jogador escocês no Reino Unido teve um ano emocionante. Este jogador ganhou um jackpot progressivo no Gala Bingo usando um dispositivo móvel Android. Tendo decidido permanecer anônimo, essa pessoa recebeu uma recompensa de US$ 5,8 milhões.





£ 23,6 milhões – Absolutely Mad Mega Moolah





Enquanto as pessoas se recuperavam da pandemia na primavera de 2021, um sortudo jogador belga experimentou um impulso significativo ao jogar Absolutely Mad: Mega Moolah. Depois de vários jogos, ele tirou a sorte grande no valor de $ 23.600.000, considerada uma das maiores vitórias em caça-níqueis da história.





US$ 11,6 milhões — Zodiac Online Casino





Um jogador, DP, começou a usar o aplicativo Zodiac Casino em 2016. Ele jogou no slot Mega Moolah jackpot em seu iPad e, felizmente, tirou a sorte grande no valor de US$ 11,6 milhões.