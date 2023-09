Quina acumulada em R$8,5 milhões saiu na terça. Confira os ganhadores!

975

Dois jogadores acertaram 5 dezenas na Quina (foto: iStockPhoto)



Quina acumulada saiu na terça-feira (19/09) e dois jogadores conseguiram cravar as 5 dezenas sorteadas, levando para casa mais de R$ 4 milhões cada um.





Além disso, diversos outros jogadores foram premiados em faixas secundárias da loteria que é a única do país que premia quem acertar apenas 2 números.





Agora a premiação da Quina retornou para o valor mínimo de R$ 800 mil. Lembrando que esse valor é acumulativo, se ninguém acertar as 5 dezenas da faixa máxima de premiação, acumula aumentando o montante do próximo concurso.





Os sorteios da loteria acontecem todos os dias de segunda a sábados, com extrações a partir das 20 horas. Quer saber como concorrer aos incríveis prêmios da Quina? Então fique neste artigo e confira!





Últimos resultado da Quina acumulada





O último resultado da Quina acumulada saiu na terça-feira, dia 19, contemplando dois jogadores de muita sorte, os tornando os novos milionários do país. Para isso, tiveram que cravar as 5 dezenas sorteadas no concurso 6245.





O resultado da Quina no último concurso foi: 34, 37, 48, 55 e 57. Lembrando que para ser premiado era preciso acertar de 2 a 5 números dentre os 80 disponíveis.





Ganhadores da Quina acumulada





A Quina estava acumulada em 8,5 milhões de reais e desacumulou ontem, premiando duas pessoas em mais de R$ 4 milhões cada. Além disso, diversas outras pessoas ganharam prêmios secundários.





Vale lembrar que a loteria conta com 4 faixas de premiação, oferecendo valores para quem acertar 2, 3, 4 ou 5 dezenas. Quanto mais números você acertar, maiores os valores de premiação.





Dessa forma, os ganhadores da Quina foram:

Tabela com ganhadores da Quina (foto: Divulgação/ Mega Loterias)







Quer se tornar o próximo a ganhar na loteria? Baixe o e-book gratuito do Mega Loterias sobre estratégias matemáticas para ganhar prêmios lotéricos. Coloque em prática e concorra a prêmios incríveis!





Chances de ganhar





Quem não quer saber quais as chances de ganhar na loteria? Tem quem diga que passa dos milhões, tem quem diga que não vale a pena. Verdade seja dita: milhares de jogadores e ganhadores do Brasil provam que é possível ficar rico com jogos lotéricos!





Quer saber as probabilidades da Quina? Então confira a seguir as chances de acertar a faixa mínima e a máxima de premiação!





Probabilidades de ganhar com duque





Como vimos nos resultados, muitos jogadores conseguiram acertar o duque, ou seja, 2 números apenas. Isso porque as chances de ganhar premiação secundária na loteria são muito boas.





Para você ter uma ideia, em um jogo simples de apenas 5 dezenas, as chances de ganhar acertando dois números são de 1 para 36.





Agora, ao apostar jogando 15 dezenas esse número cai drasticamente, com a probabilidade de 1 para 5,2.





Chances de ganhar o prêmio máximo





Já para ganhar o prêmio máximo da Quina é preciso acertar as 5 dezenas sorteadas. Em um jogo simples, as chances são de 1 para 24.040.016 apostando apenas os 5 números. Contudo, ao jogar 15 dezenas, por exemplo, a probabilidade cai de 1 para 8.005.





Fica claro que quanto mais números você joga, maiores as chances de acertar e ser contemplado. Contudo, proporcionalmente, também será maior o valor de investimento. Vale a pena analisar os dados para jogar com consciência.





Como apostar na Quina





Conte com a Mega Loterias e aposte na Quina sem sair de casa. No site de apostas lotéricas, você não somente tem acesso ao e-book gratuito com estratégias matemáticas, como ainda pode jogar online e concorrer todos os dias.





Para jogar na Quina online, basta entrar no site Mega Loterias, selecionar de 5 a 15 números no volante virtual com 80 alternativas, confirmar os dados e escolher uma das diversas opções de pagamento.





Caso seja contemplado, você ainda pode resgatar valores online, de forma muito mais prática e segura. Está esperando o quê? Crie sua conta no site agora mesmo e comece a jogar!