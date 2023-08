Gateways de pagamento de criptomoedas: o que são e como funcionam?

975

Pagamento por bitcoins tem crescido



A verdade é que, se você conseguir entender um gateway de pagamento de moeda fiat, poderá compreender os princípios básicos de como os gateways de pagamentos de bitcoin também funcionam - ambos operam com princípios semelhantes.





Um gateway de pagamento é efetivamente uma aplicação como serviço que se conecta a varejistas on-line, empresas eletrônicas e empresas físicas tradicionais para autorizar o processamento de transações. A Visa é atualmente o maior gateway de pagamentos do mundo e, sem ela, em muitos casos, não haveria força de conexão entre os serviços que cobram contas e os comerciantes que solicitam a cobrança.





Sistemas semelhantes operam no mundo das criptomoedas, permitindo que os comerciantes aceitem pagamentos em cripto além das moedas fiat. Isso é extremamente importante, pois reduz as barreiras ao pagamento. Afinal de contas, o número de empresas que não estavam dispostas a aderir à revolução do cartão de crédito sem contato é insignificante. Oferecer aos clientes conforto no pagamento é algo óbvio, independentemente das opiniões pessoais sobre os tipos de métodos de pagamento que eles usam.





Aprofundar as semelhanças e diferenças entre gateways de pagamento de cripto e fiat, o funcionamento interno dos provedores de pagamento em bitcoin, os tipos de integração e as práticas recomendadas é fundamental para nossa compreensão geral dessas forças de conexão. De fato, é exatamente isso que faremos.





O que são gateways de pagamento de criptomoedas?





Embora não sejam idênticos aos gateways de pagamento de moeda fiat, existem algumas semelhanças. Os gateways de pagamento de criptomoedas são serviços que permitem que os comerciantes aceitem pagamentos em criptomoedas como parte de um princípio geral de aceitação de pagamentos on-line. Isso pode ser feito em uma plataforma de comércio eletrônico, um site, um aplicativo ou até mesmo em uma loja física.





A função do gateway aqui é processar e transferir os pagamentos de criptomoedas, dependendo das necessidades do comerciante, seja uma "abordagem direta" para criptomoedas ou uma "indireta". No momento, o maior sistema de pagamento de criptomoedas por volume no mundo é o CryptoProcessing by CoinsPaid.





Com mais de 9 anos de experiência e um volume de transações mensais de mais de €1 bilhão, a plataforma ocupa o primeiro lugar como líder de mercado. No entanto, muitas outras plataformas oferecem serviços semelhantes, ajudando seus clientes a aceitar pagamentos em criptomoedas.





Benefícios para empresas de aceitar criptomoedas





Para entender a função dos gateways de pagamento de criptomoedas, é necessário analisar mais a fundo os benefícios que os comerciantes podem obter ao oferecer criptomoedas como método de pagamento. De fato, há muitos.





Meio de pagamento instantâneo





Em primeiro lugar, a cripto é um meio de pagamento instantâneo e sem fronteiras. Existem 180 moedas em circulação, cada uma limitada à jurisdição da casa da moeda. As libras esterlinas não podem ser usadas nos Estados Unidos sem uma conversão para dólares americanos e vice-versa. Com as criptomoedas, o pagamento se torna universal, sem fronteiras e instantâneo. As transferências internacionais geralmente podem levar até cinco dias úteis e podem ser incrivelmente caras para o cliente. Isso reduz sua disposição para gastar, o que não é um bom resultado para o comerciante.

Criptomoedas revolucionaram a forma como os pagamentos funcionam no mundo

Ótima ferramenta de marketing





Em segundo lugar, aceitar criptomoedas pode ser uma ótima ferramenta de marketing, já que cada vez mais empresas estão entrando no reino da Web3 e estão sendo reconhecidas como pioneiras. Neste exato momento, há oportunidade para que todas as empresas sejam pioneiras em seu setor e abocanhem a demanda adicional do mercado reprimida entre os mais de 1 bilhão de usuários de criptomoedas atualmente. Com novas oportunidades de parceria, um nicho adicional para atrair investimentos e estratégias exclusivas de entrada no mercado, as empresas podem ser ampliadas rapidamente.





Por exemplo, o serviço de jatos particulares com sede no Reino Unido, Mirai Flights, conseguiu aumentar sua receita em 30% desde a parceria com a CoinsPaid para aceitar criptomoedas. Devido à natureza instantânea das transações de ativos digitais, mais de 10% dos passageiros da empresa agora pagam em criptomoedas.





Taxas estão entre benefícios das criptomoedas





Em seguida, as taxas são uma característica muito importante dos benefícios das criptomoedas, por assim dizer. Enquanto as empresas de processamento de pagamentos da Web2 podem cobrar dos comerciantes até 3,5% por transação, empresas como a Coins Paid garantem uma taxa máxima de 0,8% , com planos de desconto que reduzem ainda mais esse número. Em outras palavras, é uma oportunidade fantástica de redução de custos para as empresas.

Coins Paid ajuda a reduzir gastos da empresa

Autoridade descentralizada





Por fim, quando se trata de blockchain, não há uma autoridade centralizada para verificar o usuário. Nesse caso, por padrão, os estornos não são possíveis e as taxas de aceitação são, em média, incrivelmente altas. Esse número é de 99% com a CoinsPaid. Essa é uma vantagem fantástica para o comerciante; ela não apenas elimina qualquer chance de fraude de estorno, mas também significa que as reservas de movimentação não precisam ser tão altas. Mais capital estará disponível para a empresa.





Como os gateways de pagamento de criptomoedas funcionam?





As integrações de pagamentos em criptomoeda podem ser bem diferentes das integrações de pagamentos fiduciários no lado do comerciante. Isso ocorre principalmente porque há uma mecânica de "conversão instantânea" em jogo que converte as criptomoedas em um saldo em moeda fiat, como o euro. Geralmente, há processos bem conhecidos quando se trata de depósitos e retiradas, afinal, em uma empresa de jogos online, geralmente há a opção de "abastecer" algum tipo de saldo que pode ser retirado posteriormente.





ao depositar criptomoedas, o usuário provavelmente verá uma opção de "depósito de criptomoedas" no site do comerciante, sendo convidado a escolher o tipo de criptomoeda que deseja pagar; de acordo com as informações inseridas, um endereço com um QR Code será apresentado ao usuário; dependendo das preferências do usuário, ele pode optar por escanear o QR Code usando seu celular, o que abrirá a carteira de criptomoedas instalada em seu dispositivo inteligente, ou copiar e colar o endereço manualmente na interface integrada do aplicativo da carteira de criptomoedas; em seguida, o usuário iniciará a transação, durante a qual o processador de pagamentos fará uma troca automática da criptomoeda recebida para o saldo em moeda fiat desejado; o sistema do comerciante recebe um retorno de chamada da API com as informações sobre o depósito, incluindo o status da transação, os pares de moedas, o valor, as taxas e assim por diante; por fim, o valor é adicionado ao saldo em euros do usuário no site do comerciante.





As retiradas são igualmente simples e começam com um saldo fiduciário no portal do comerciante e uma solicitação do usuário para retirar em cripto:





o usuário interagirá com uma opção de "retirada de criptomoedas" no site do comerciante, sendo convidado a escolher o tipo de criptomoeda em que deseja ser pago; em seguida, ele será convidado a inserir seu endereço para pagamento; de acordo com as informações inseridas, o site faz uma solicitação à parte processadora; o processador de pagamentos faz um câmbio automático da moeda fiat selecionada, como o euro, para uma criptomoeda indicada, como o bitcoin; o sistema do comerciante recebe um retorno de chamada da API com parâmetros de transação, incluindo o status da transação, pares de moedas, valor, taxas e assim por diante; por fim, o saldo em euros do usuário é reduzido de acordo com o valor da transação.





Com cada gateway de processamento de pagamento de bitcoin, há um certo grau de flexibilidade quanto à maneira pela qual os usuários inserem suas informações e confirmam as transações. Um grande elemento dessa flexibilidade está relacionado aos métodos de pagamento. A CoinsPaid, por exemplo, oferece uma variedade de opções para se adequar a qualquer modelo de negócios:





Faturas sem restrição de tempo de pagamento





Aqui, o próprio usuário escolhe uma moeda de pagamento sem restrição de tempo. A taxa será fixada quando o usuário confirmar sua moeda de pagamento.





Faturas com restrição de tempo de pagamento





O próprio usuário escolhe uma moeda de pagamento, mas a restrição de tempo será de 15 minutos a partir da criação da fatura.





Redes de canais de pagamento





Estas são sistemas baseados em blockchain que permitem transações numerosas, rápidas e econômicas entre duas partes por um determinado período de tempo.





Plugins





São componentes de software que se integram a um programa existente como um pop-up ou um portal de pagamento incorporado, por exemplo.





Links de pagamento





Um link é gerado e enviado ao cliente por e-mail ou por um mensageiro instantâneo, como o WhatsApp.





Integrando o gateway de pagamento de criptomoedas





Os provedores de pagamento de criptomoedas, como a CoinsPaid, costumam a se integrar através de APIs. Se você já integrou a API de outro serviço à sua plataforma, como a de um fornecedor de KYC automatizado, esse processo será conhecido por você.





Se você não estiver familiarizado com o que é uma API, ela é efetivamente uma interface que permite que o site do comerciante "converse" com o servidor de uma plataforma.





Antes de se comprometer com um serviço, a equipe por trás de uma plataforma de pagamento com cripto procurará fornecer uma conta de demonstração para que você possa se sentir confortável. Aqui, você poderá se familiarizar com o painel do comerciante e testar todas as ferramentas, mas geralmente são necessárias algumas etapas de pré-teste. Como no caso do CryptoProcessing by CoinsPaid, você será convidado a fazer o download de uma carteira bitcoin testnet, antes de adquirir moedas testnet visitando um site designado e inserindo seu endereço, gerado na carteira bitcoin testnet.





Se você optar pela abordagem direta e mantiver as criptomoedas em seus registros, poderá escolher em quais ativos digitais deseja armazenar os fundos e configurar conversões automáticas da receita de cripto recebida para essa moeda. Você pode configurar retiradas da conta da CoinsPaid para uma carteira de cripto externa. Muitas vezes, os comerciantes têm uma carteira fria, como uma Ledger ou Trezor, e armazenam quantias maiores para maior segurança.





Como alternativa, se você escolher a abordagem indireta, poderá configurar no painel as conversões automáticas em moeda fiat, como dólar ou euro, ao usar a API de processamento. Além disso, você pode fazer uma retirada de moeda fiat para uma conta bancária, basta vincular à conta ao seu painel da CoinsPaid. Além disso, no painel, você pode configurar as funções de acesso para diferentes pessoas em sua empresa, por exemplo, quem pode apenas visualizar as transações e assim por diante.





Como você deve ter percebido, o processo de integração no CryptoProcessing.com é bastante conveniente e direto. É por isso que optamos por analisar o procedimento de integração em nosso artigo de hoje.





Em que prestar atenção ao escolher um sistema de pagamento em criptomoedas?





Portanto, está claro que há uma série de vantagens em selecionar um parceiro de processamento de criptomoedas. No entanto, como já falamos, pode ser difícil administrar criptomoedas. Portanto, as vantagens só serão aproveitadas se o provedor atender a uma série de critérios.





Sistema de pontuação de risco deve ser implementado





Em outras palavras, é preciso ter certeza de que o provedor realiza um monitoramento contínuo das transações para eliminar qualquer possibilidade de lavagem de dinheiro, financiamento de terrorismo ou outras atividades criminosas.





Provedor deve oferecer suporte a conversões com moeda fiat





Independentemente de a empresa estar procurando uma abordagem "direta" ou "indireta", a conversão instantânea de moeda fiat é comum no setor e deve-se questionar os gateways de pagamento de bitcoin que não estão interessados em fornecê-la. Por exemplo, a CoinsPaid garante que seus clientes não precisam ter experiência em criptomoedas.





Certifique-se de verificar a taxa de instalação





Letras miúdas geralmente revelam taxas de configuração elevadas sob o pretexto de "taxas de integração da API". A verdade é que o processamento de pagamentos com criptomoedas é bastante fácil de configurar, e é por isso que o maior participante do mercado, o CryptoProcessing by CoinsPaid, não tem nenhuma taxa de instalação.





Processador de pagamento compatível com SWIFT e SEPA





SWIFT e SEPA são as duas formas mais utilizadas de transferências internacionais. Se um processador de pagamento em criptomoeda não for compatível com nenhum desses itens, você deverá ter dúvidas quanto à escalabilidade e à capacidade de lidar com pagamentos internacionais.





Investigar os detalhes da oferta de uma empresa





O que eles podem oferecer à sua empresa para adoçar o negócio? Muitas vezes, canais, faturas, plug-ins de comércio eletrônico e um grande número de opções de pagamento podem ser bônus bem-vindos.





Não é nenhuma surpresa que a oferta da CoinsPaid atenda a todos esses requisitos. Por esse motivo, estamos convencidos de seu posto como o melhor gateway de pagamento de criptomoedas do mercado.





Resumindo





Como acontece com a maioria das coisas na vida, entender o processamento de criptomoedas é fácil, mas compreendê-lo em um nível técnico é muito mais difícil. Enfim, chegamos ao objetivo do artigo de hoje: fornecer a um público curioso por criptomoedas um guia detalhado sobre provedores de pagamento de criptomoedas.





Definimos os benefícios do lado do comerciante ao aceitar criptomoedas como meio de pagamento, demos uma olhada nos detalhes dos pagamentos em criptomoedas, no fluxo de clientes e na flexibilidade que determinados sistemas oferecem, exploramos um procedimento de integração típico com a ajuda do gateway de pagamento de criptomoedas mais popular do mundo, a CoinsPaid, e, por fim, nos esforçamos para fornecer algumas dicas sobre o que procurar ao selecionar um processador de pagamento de cripto para sua empresa.