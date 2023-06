Next Go Card: a inovação de microfranquia que conquistou a América Latina

975

Referência no setor de gráficas sem impressão, a empresa familiar que vem transformando a face do empreendedorismo no Brasil, a microfranquia ‘Next Go Card’, referência no setor de gráficas sem impressão, conquistou o título de maior rede de franquias da América Latina.





Empresa de irmãos mineiros





Fundada em 2020 pelos irmãos Jonatas Moreira e Israel Miranda, em Belo Horizonte-MG, a empresa já conta com impressionantes 8.237 franqueados, demonstrando um crescimento acelerado e marcante.





Os irmãos visionários, originários de uma família humilde do interior de Minas Gerais, levaram adiante um sonho embasado em superação e desejo ardente de fazer a diferença. Seus pais, Antônio Miranda e Sandra Moreira, sempre acreditaram em um futuro melhor para os filhos, plantando no coração deles o desejo de mudança.





A Next Go Card faturou, em apenas dois anos, R$ 30,5 milhões entre seus franqueados. Através de sua plataforma exclusiva, os franqueados da Next Go Card criam no formato digital tudo que uma gráfica produz em formato impresso, atendendo a um mercado cada vez mais digitalizado e contribuindo para um planeta mais sustentável.





Trajetória inspiradora





A inspiradora trajetória da Next Go Card é marcada por desafios, superações e muitas conquistas. Com foco no futuro, a empresa iniciou a expansão internacional em fevereiro deste ano, preparando toda a sua plataforma para atender a mais de 50 países. Com 235 franqueados já operando fora do Brasil, a empresa demonstra que o sonho que começou em Minas Gerais agora inspira empreendedores ao redor do mundo.





A renda média dos franqueados da Next Go Card é de R$ 8 mil por mês, com planos de proporcionar ganhos recorrentes e renda passiva aos franqueados. Histórias de sucesso, como a de Jorge Oliveira e Ramiro Soares, mostram o impacto que a Next Go Card tem na vida dos seus franqueados, promovendo a transformação financeira e qualidade de vida.





Franqueados experimentam melhor qualidade de vida com a microfranquia





"Eu estava buscando o meu próprio negócio há algum tempo, já tinha tentado algumas coisas que não deram muito certo, e um amigo me falou da Next Go Card. Pesquisei, achei muito interessante a proposta e adquiri a licença de 4 anos. Hoje, trabalho 100% do meu próprio negócio, tenho tempo de qualidade e estou construindo meus ganhos recorrentes mês a mês." declarou Ramiro Soares, um dos franqueados.





“Quando eu conheci a microfranquia estava em uma situação muito delicada financeiramente, tinha perdido meu emprego já fazia 4 meses, no auge da pandemia e já estava começando a faltar algumas coisas dentro da minha casa. Peguei um cartão emprestado para adquirir a microfranquia, hoje vejo que foi a melhor decisão que tomei em toda minha vida, fui acolhido pela equipe de suporte, não tenho palavras para agradecer, e já são quase 2 anos como franqueado. Trabalho dentro da minha casa, tenho tempo de qualidade para meus 2 filhos e minha esposa, e ganho muito mais que eu ganhava antes e posso dizer: a Next Go Card mudou a minha vida e da minha família” conta Jorge Oliveira, franqueado de São Paulo.





Hoje, 87% da rede de franqueados da Next Go Card é composta por pessoas que nunca haviam trabalhado no segmento antes, provando que qualquer um pode ter uma adaptação rápida e começar a ter resultados o mais breve possível. A jornada de sucesso da Next Go Card é a prova viva de que, com oportunidade e trabalho duro, todos podem prosperar.





A capacidade da Next Go Card de fomentar a economia e promover uma mudança positiva na vida de seus franqueados ressoa com a filosofia dos irmãos Moreira e Miranda, como Israel, o presidente administrativo, explicou: "Nosso povo é guerreiro e só precisa de boas oportunidades para provar seu valor. Um pai de família que acorda cedo, pega um ônibus lotado, trabalha o dia inteiro e volta para casa à noite é um guerreiro. Ele só precisa canalizar esse trabalho em algo que ofereça a oportunidade de faturar de acordo com a demanda do mercado e não pelas horas trabalhadas. É precisamente essa a possibilidade que a Microfranquia Next Go Card oferece".





A Next Go Card é um claro exemplo de que oportunidades de empreendedorismo acessível podem transformar a vida de milhares de pessoas e contribuir significativamente para o desenvolvimento econômico. A empresa comprova que, com trabalho duro, dedicação e uma visão inovadora, é possível crescer e prosperar em qualquer setor.





Para quem deseja embarcar nessa jornada de sucesso e transformação, a Next Go Card convida a todos a conhecerem melhor a empresa por meio de seus canais de comunicação, como o site oficial e o Instagram