Lanistar lança criptomoeda no Brasil com função de compra e venda

Em sua jornada para oferecer uma plataforma financeira móvel totalmente compatível com criptomoedas, a fintech Lanistar agora permite que seus usuários brasileiros comprem e vendam esses ativos diretamente do aplicativo.





A fintech Lanistar, famosa nas mídias sociais, apresentou sua atualização mais recente, a qual proporciona aos clientes a oportunidade de comprar e vender várias criptomoedas, como Bitcoin e Ethereum, através de seu aplicativo Lanistar.





O que são as criptomoedas





Criptomoeda é um ativo virtual criado na tecnologia blockchain, onde essas moedas operam sob regras diferentes com base no blockchain em que são criadas, além de todas terem razões diferentes que contribuem para seu valor. O Bitcoin, por exemplo, deriva seu custo de sua oferta limitada, enquanto o Ethereum o impulsiona através da inovação e estrutura que fornece a um ecossistema de criptomoedas mais amplo.





No entanto, apesar de cada uma ser única, todas as criptomoedas têm valor, tornando-as um ativo viável para pagar bens e serviços, dentro e fora do mundo virtual.





A Lanistar tem o espírito de lutar pelo futuro das finanças e trazer seus usuários com ela. A empresa está adotando uma abordagem polêmica e moderna em relação ao dinheiro, seja pelo fato de remover cartões físicos de plástico, evitando, assim, o desperdício, ou por acreditar na criptomoeda como uma solução financeira para os menos favorecidos.





Sobre o assunto, o diretor comercial da Lanistar, Merton Smith, disse: “os cartões virtuais sem plástico nos dão aquela flexibilidade de que não estamos simplesmente presos a uma mesa como um terminal em um formato fixo: somos virtuais. Assim, onde quer que os usuários vão, o virtual também vai”.





“Então, estamos acreditando na cripto, e a criptomoeda é um exemplo onde não há – é definitivo, está definido, está lá”, continuou Smith. “Acho que atendemos os sub bancarizados, pessoas carentes que não se sentem representadas por essas instituições bancárias tradicionais. E acho que a criptomoeda é uma das coisas que as pessoas procuram como alternativa a esses sistemas”.





A criptomoeda faz parte das finanças desde 2009, com o Bitcoin desenvolvido como uma resposta à crise ocorrida no ano anterior. No entanto, foi apenas nos últimos anos que a tecnologia e a moeda virtual que a acompanha chegaram ao uso público. Promovida por celebridades como Elon Musk e incentivada como opção de pagamento por alguns estabelecimentos como Gucci e Starbucks, atualmente, a criptomoeda tem utilidade bastante diversificada.





No entanto, mais notavelmente, devido à segurança possibilitada pela tecnologia blockchain, a criptomoeda também atrai aqueles ao redor do mundo que sentem que seus sistemas bancários nacionais estão fracassando. Esses indivíduos buscam, portanto, uma alternativa: uma opção que a Lanistar pretende tornar o mais acessível possível.

Na parte de criptomoedas da Lanistar, o CEO Jeremy Baber disse: “o layout é simples, direto. Algumas exchanges enchem a tela de informações, é avassalador e isso pode deixar os novos investidores nervosos. Com Lanistar, nosso objetivo é fazer algo que qualquer pessoa possa usar. Onde os usuários podem apenas fazer login, tocar em alguns botões e a criptomoeda escolhida está lá, em sua conta. Esse é o objetivo”.





O aplicativo Lanistar e sua atual funcionalidade de criptomoedas estão disponíveis no Brasil, com previsão de chegar ao Reino Unido e outras regiões da América Latina ainda este ano. Outras funções estarão a disposição nos próximos meses, com uma oferta completa de troca de criptomoedas, possibilitando aplicabilidade de envio e recebimento, criando uma solução completa 'AnyMoney'.





