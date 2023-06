Lanistar lança criptomoedas e compete com o Nubank no Brasil

975

Lanistar lançou atualização no aplicativo que permite aos usuários comprar e vender criptomoedas (foto: Divulgação/ Lanistar)



A Lanistar revelou recentemente sua mais nova ferramenta para o mercado brasileiro: uma atualização no aplicativo que permite que os usuários se envolvam no comércio de criptomoedas.





Essa adição faz parte dos esforços contínuos da Lanistar para aprimorar seus serviços em 2023. Os avanços anteriores incluíram a integração do Google Pay em seu cartão virtual, e os próximos updates envolvem o lançamento no Reino Unido e a integração do Apple Pay. Esses desenvolvimentos posicionam a Lanistar como uma concorrente em potencial do gigante do neobanco Nubank, o qual nos últimos meses também lançou sua própria moeda digital para se infiltrar no mercado de criptomoedas.





Mas o que a Lanistar tem a oferecer e como pode enfrentar um gigante do setor como o Nubank?





Compre e venda cripto da Lanistar abre novas portas





A Lanistar anunciou oficialmente suas funções para negociar criptomoedas no Brasil, possibilitando que os clientes comprem e vendam através de seu aplicativo de pagamento móvel. Essa funcionalidade era muito esperada e já está disponível para todos os clientes Lanistar no Brasil.





A fintech pretende redefinir as finanças adotando abordagens inovadoras, como a eliminação de cartões físicos e a oferta de criptomoedas como uma solução para indivíduos carentes. O CEO da Lanistar, Jeremy Baber, enfatiza a acessibilidade e a natureza acessível da exchange, afirmando que “com a Lanistar, nosso objetivo é fazer algo que qualquer pessoa possa usar. Onde os usuários podem apenas fazer login, tocar em alguns botões e a criptomoeda escolhida está lá, em sua conta”.

Funcionalidade está disponível para todos os clientes Lanistar do Brasil (foto: Divulgação/ Lanistar)

Como uma empresa criada para interromper as normas financeiras, liderar essa integração é natural para a Lanistar. Afinal, a criptomoeda foi criada pela primeira vez como uma resposta a uma indústria financeira que aparentemente falhou com seus usuários. No entanto, a Lanistar dispõe de uma plataforma para aqueles que não têm suas necessidades atendidas nesse cenário atual.





Nucoin do Nubank é sugerida como a mais recente porta de entrada para criptomoeda





Em um movimento semelhante, o Nubank, maior neobanco do Brasil, lançou sua própria criptomoeda chamada "Nucoin'' no início deste ano. Com uma maior compreensão e acessibilidade, é cada vez mais comum que neobancos e fintechs explorem esse mercado, principalmente em regiões como o Brasil, onde a população é relativamente jovem e carente de serviços bancários.





Merton Smith, diretor comercial da Lanistar, deu algumas dicas sobre porque fintechs e neobancos como o Nubank estão integrando criptomoedas. Ele afirmou: “Estamos adotando a criptomoeda. Cripto é um exemplo onde, você sabe, é definitivo, é definido, está lá. Acho que atendemos os sub bancarizados, pessoas carentes que não se sentem representadas por instituições tradicionais. E acho que a criptomoeda é uma das coisas que as pessoas procuram como alternativa a esses sistemas”.





Criptomoeda - o futuro das finanças?





Embora Lanistar e Nubank ofereçam portas de entradas acessíveis para o ecossistema de criptomoedas, resta saber qual abordagem será mais bem-sucedida. Para os clientes do Nubank, a disponibilidade da Nucoin proporciona uma introdução simples aos ativos digitais e pode despertar mais interesse. Por outro lado, os usuários da Lanistar podem se beneficiar de uma exchange simples, para iniciantes, que os capacita a assumir o controle total de suas finanças.





O aplicativo da Lanistar está atualmente disponível no Brasil e será expandido para o Reino Unido e outras regiões da América Latina ainda este ano, acompanhado de recursos adicionais como uma exchange mais abrangente.





