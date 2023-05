Criptomoedas DogeMiyagi, BNB e Cardano são destaque pela filantropia

975

DogeMiyagi faz parte das criptomoedas que promovem ações filantrópicas (foto: Divulgação/DogeMiyagi )



As criptomoedas ganharam atenção e popularidade significativas ao longo dos anos, não apenas como meio de investimento e transações financeiras, mas também como forma de contribuir para causas beneficentes. Entre as proeminentes que tiveram um impacto considerável com a caridade estão Binance Coin (BNB) e Cardano (ADA).





Tanto o BNB quanto o ADA implementaram iniciativas e plataformas que visam apoiar vários empreendimentos filantrópicos, demonstrando o poder das criptomoedas em fazer mudanças sociais positivas através de doações. Juntando-se a essa tendência criptográfica, está uma nova moeda meme chamada DogeMiyagi (MIYAGI)





Embora poucos possam contestar como a criptomoeda revolucionou o mundo das finanças por meio da distribuição de poder de fontes centralizadas para o indivíduo, tiveram também críticas merecidas em relação a alguns tópicos mais desconfortáveis %u200B%u200Bem torno da sustentabilidade.





A moeda digital contribui fortemente para a poluição, já que sua abordagem de uso intensivo de energia, gera comentários de que é uma indústria amoral ou eticamente limitada e que tem pouca consideração pelo mundo onde existe.





No entanto, este artigo mostrará que existem muitas criptomoedas tentando fazer algo de bom em sua plataforma.





BNB é uma das melhores criptomoedas para fazer doações a instituições de caridade





BNB, a criptomoeda nativa da bolsa Binance, fez esforços substanciais para integrar iniciativas de caridade em seu ecossistema. A Binance Charity Foundation (BCF) é o braço filantrópico da Binance e serve como uma interface dedicada para conduzir atividades solidárias.





O BCF lançou a campanha Crypto Against COVID, que visava arrecadar fundos para a aquisição e distribuição de suprimentos médicos para combater a pandemia do COVID-19. Os detentores de BNB poderiam doar seus tokens diretamente para a campanha, facilitando um processo transparente e eficiente. A iniciativa levantou com sucesso milhões de dólares e demonstrou o impacto que as moedas digitais podem ter em tempos de crise.





Além disso, o BCF lançou o projeto Pink Care Token (PCAT), que tem como foco a saúde da mulher. Assim, através desse movimento, os detentores de BNB podem doar tokens PCAT e apoiar iniciativas como prevenção do câncer de mama e do colo do útero, bem como educação e pesquisa sobre questões de saúde feminina. A colaboração do BCF com várias organizações e a transparência garantida a tornaram uma criptomoeda atraente para indivíduos que desejam contribuir para causas beneficentes.

BCF já realizou projetos para o combate à pandemia do COVID-19 e para a prevenção do câncer de mama e do colo do útero (foto: Divulgação/DogeMiyagi )



Cardano coopera com a caridade por meio de sua fundação





Cardano (ADA) é outra criptomoeda que enfatizou empreendimentos filantrópicos. A Fundação Cardano, juntamente com a Input Output Hong Kong (IOHK) e a Emurgo, promove ativamente projetos de impacto social por meio do ecossistema Cardano; sua blockchain tem sido usada para iniciativas que visam abordar questões como sustentabilidade, educação e inclusão financeira em países em desenvolvimento.





Um projeto notável facilitado por Cardano é a solução de identidade Atala PRISM, que busca fornecer identidades digitais seguras e auto soberanas para pessoas que carecem de identificação formal. Este projeto tem o potencial de melhorar significativamente a vida de indivíduos em comunidades marginalizadas, garantindo-lhes acesso a serviços e oportunidades vitais.





Além disso, a parceria da Cardano com a World Mobile, uma empresa focada no fornecimento de conectividade à Internet para áreas carentes, objetiva reduzir a divisão digital e criar oportunidades de crescimento econômico. Ao alavancar a tecnologia blockchain e as criptomoedas, a Cardano aspira a capacitação em países em desenvolvimento, fornecendo acesso a serviços financeiros, educação e saúde.





DogeMiyagi está comprometido com a sustentabilidade





DogeMiyagi e seu token, MIYAGI, estão progredindo ativamente no reino das criptomoedas, incorporando um forte senso de propósito. O MIYAGI é um componente essencial dentro do ecossistema, possibilitando transações diretas e pagamentos internacionais, o que permite a aquisição de NFTs DogeMiyagi exclusivos e direitos de governança a seus detentores.

DogeMiyagi tem compromisso com a sustentabilidade (foto: Freepik)

O que diferencia DogeMiyagi é sua notável sofisticação tecnológica, uma vez que é construído sobre a amplamente reconhecida blockchain Ethereum, a qual prioriza a sustentabilidade ambiental, demonstrando uma dedicação à preservação do planeta.





Ao incorporar esses elementos, o DogeMiyagi não apenas abraça a diversão e o potencial dos memes, mas também garante a praticidade e a utilidade do token. Dessa maneira, promove uma comunidade global unida por um propósito comum, ao mesmo tempo em que faz contribuições positivas para o nosso mundo.





Para saber mais sobre o DogeMiyagi: