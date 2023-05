Bitcoin, Pepe e DogeMiyagi: Qual é a melhor criptomoeda para comprar?

975

Usuários que recomendarem a comunidade DogeMiyagi receberão uma comissão de 10% sobre seus investimentos (foto: Divulgação/ DogeMiyagi )





Desde que você chegou a esta página, provavelmente deve estar se perguntando: "Quais são as melhores criptomoedas para comprar?"





Ter muitas opções pode ser simples e desafiador. Portanto, este artigo apresenta hoje três delas que certamente chamarão sua atenção, senão seu coração.





Estamos prestes a voar alto e descobrir a tendência do Bitcoin (BTC), a popular moeda de meme Pepe (PEPE) e a nova superestrela DogeMiyagi ($MIYAGI) . Portanto, prepare-se para uma jornada informativa sobre a loucura das criptomoedas.





A aventura do Bitcoin: do pioneiro à resiliência e ao fantástico crescimento





Bitcoin (BTC) é a criptomoeda inicial que popularizou a ideia de moeda digital descentralizada. O Bitcoin, que estreou em 2009, é baseado na tecnologia blockchain, a qual garante transações seguras e transparentes. Visto que os investidores reconheceram o potencial do Bitcoin como uma reserva de riqueza e um instrumento de investimento, sua popularidade disparou.





No entanto, a jornada do BTC nem sempre foi sol e arco-íris. Os meses anteriores foram difíceis, mas como estamos falando de um líder criptográfico, sempre se estabelece, assim como fez esta semana.





O Bitcoin foi negociado acima de US$ 27.000 na segunda-feira, recuperando terreno após uma queda na semana passada com o anúncio da Binance de que interromperá as operações no Canadá ao citar o clima regulatório problemático. Em 10 de abril, a moeda ultrapassou US$ 30.000; em 14 de abril, havia subido para $ 31.019, seu nível mais alto desde junho passado. Até agora neste ano, a maior criptomoeda do mundo ganhou quase 65,6%.





Dos sapos à fortuna: a entrada de Pepe na mania das criptomoedas





Embora o Bitcoin tenha estabelecido a base para as criptomoedas, a introdução de moedas memes como Pepe adicionou uma camada nova e fascinante ao ecossistema criptográfico. Pepe, nomeado após um meme popular da internet, chamou muita atenção pelo caráter alegre e por sua abordagem incomum voltada para a comunidade.

O Bitcoin, que estreou em 2009, é baseado na tecnologia blockchain, a qual garante transações seguras e transparentes (foto: Freepik)

Essa criptomoeda, inspirada em memes, atua como um meio de transação e uma saída criativa para os fãs de memes. A comunidade Pepe também criou colecionáveis %u200B%u200Bdigitais chamados Non-Fungible Tokens (NFTs), que podem ser comprados, trocados e coletados pelos interessados.





Com um valor de negociação de uma fração de centavo, Pepe caiu 60% desde seu pico em 5 de maio. Contudo, mantém uma capitalização de mercado substancial de aproximadamente US$ 740 milhões. Isso a coloca em terceiro lugar no mercado depois de Dogecoin e Shiba Inu, que começaram como piadas na internet e agora valem mais de US$ 10 bilhões e US$ 5 bilhões, respectivamente.





Ah, e por último, não há necessidade de beijar todos os sapos para encontrar a moeda do meme Príncipe; Pepe é o cara.





DogeMiyagi - A Jornada Revolucionária da Moeda Meme de Pata

DogeMiyagi é nova estrela em ascensão (foto: Divulgação/ DogeMiyagi )

Percorremos um longo caminho desde a primeira criptomoeda, o Bitcoin, em seguida a Pepe, moeda meme do príncipe, até uma com tema de cachorro que se tornará o leão do mercado de memes. Vamos dar as boas-vindas a DogeMiyagi!





DogeMiyagi surge como uma nova estrela em ascensão à medida que as moedas de memes cativam o mundo das criptomoedas. Inspirada no popular meme Doge e na persona icônica Sr. Miyagi de "The Karate Kid", Doge Miyagi combina diversão com potencial de investimento.





DogeMiyagi eleva o envolvimento da comunidade ao fornecer um programa de referência único. Os usuários que recomendarem a comunidade DogeMiyagi receberão uma comissão substancial de 10% sobre seus investimentos indicados, que serão imediatamente transferidos para suas carteiras. É um cenário ideal em que os utilizadores são recompensados %u200B%u200Bpor compartilhar as novidades e aumentar o grupo de pessoas.





No entanto, as vantagens continuam. Há também a Killer Swap Machine de DogeMiyagi e seus incríveis recursos! Essa ferramenta de exchange descentralizada, desenvolvida pelo famoso Uniswap, permite que os usuários negociem facilmente o token USD MIYAGI com uma ampla seleção de tokens ERC-20 e Ethereum. A interface acessível garante que as exchanges de token sejam fáceis e instantâneas.





Pensamentos finais





O crescimento de moedas de memes como Pepe e DogeMiyagi traz uma sensação de diversão e participação da comunidade para um setor sério. Embora o Bitcoin seja uma criptomoeda importante, as moedas meme oferecem aos investidores uma maneira divertida e única de explorar a indústria de ativos digitais.





A atual tendência de moedas de memes proporciona oportunidades para quem deseja diversificar seu portfólio de investimentos e participar de comunidades online. Portanto, se a jornada do Bitcoin o cativa, se você gosta dos colecionáveis %u200B%u200Binspirados em memes de Pepe ou se o sistema de referência de DogeMiyagi e a coleção NFT o atraem, o mundo das moedas dispõe de uma mistura única de prazer e chances de investimento. Mantenha-se informado, explore novos horizontes e participe dessa indústria em constante mudança.





Saiba mais sobre DogeMiyagi: