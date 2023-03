Vó Olívia resgata memória afetiva por meio da venda de artesanato mineiro

O publicitário Cássio Fernandes é o idealizador, fundador e diretor do Empório Vó Olívia, maior e-commerce de artesanato mineiro do Brasil. (foto: Divulgação/Empório Vó Olívia)

A arte é capaz de despertar nas pessoas bons sentimentos. O artesanato, por sua vez, está intimamente ligado às nossas lembranças, afinal, muitas de suas peças são produzidas a partir de técnicas que são passadas de geração em geração. Cada detalhe carrega histórias e tradições de um povo. Por isso, o produto artesanal é considerado um verdadeiro resgate à memória, pois apresenta importantes elementos culturais, sociais e históricos.





Uma colcha de retalhos, por exemplo, é capaz de acessar uma lembrança valiosa vivida na infância, remetendo à pessoa que a produziu, com suas tradições, costumes e o seu jeito de ser. Para que as pessoas continuem tendo acesso a produtos que marcaram a sua vida, empresas como o Empório Vó Olívia, um dos maiores e-commerces de artesanato mineiro do Brasil, estão sempre buscando ofertar em seu mix peças que remetem a um lugar de afeto e bem-estar.





“Quando fazemos a seleção das peças que disponibilizamos no Vó Olívia, damos prioridade àquelas que vão ativar as boas memórias do nosso cliente. Os produtos presentes em nosso mix têm a cara das nossas avós, da nossa mãe, é algo bem maternal mesmo, que remete à proximidade, ao bem-estar e ao carinho que recebemos delas”, comenta Cássio Fernandes, publicitário, idealizador, fundador e diretor do Empório Vó Olívia.





Cássio conta que o Empório Vó Olívia, além de ser uma e-commerce de sucesso, é um projeto que tem um propósito muito maior: valorizar a arte e a cultura mineira. “Entendemos que o artesanato é uma maneira de preservar a linguagem e a memória de um lugar. O que é produzido em Minas Gerais, nosso estado, é algo muito valioso para o Brasil. Por isso, temos conosco mais de 150 artesãos parceiros, responsáveis por criar e produzir peças que eternizam a nossa cultura, mantendo vivos os nossos costumes e tradições”, revela.





As colchas de retalhos do Empório Vó Olívia são produzidas manualmente por artesãs mineiras e aquecem o coração e a memória dos clientes. (foto: Divulgação/Empório Vó Olívia)



Incentivo à arte e à economia colaborativa

Desde que foi fundado, em 2018, o Empório Vó Olívia sempre disponibilizou aos seus clientes um mix de produtos artesanais que emocionam pessoas de todas as idades. Atualmente, o mix é formado por mais de 4 mil itens, confeccionados em cabaça, madeira de demolição, tecido, barro, pedra e ferro. Todos, sem exceção, cumprem uma missão muito nobre: valorizar a arte e ativar boas memórias.

“Não vendemos simplesmente artesanato. Os clientes encontram nos nossos produtos sentimentos como afeto, carinho e o despertar de memórias afetivas. Todo mundo que tem contato com algum de nossos produtos relata essa experiência. Uma vez recebi em nosso showroom a visita de um homem muito poderoso, que estava em busca de algo para adornar seu sítio. Andando pelos corredores, ele viu a nossa fruteira de madeira no formato de banana e não largou mais. Naquele momento, ele confidenciou que aquele objeto o fez voltar à sua infância, pois na casa de sua mãe tinha uma fruteira como aquela. Histórias assim são apenas alguns dos exemplos que nossa equipe de atendimento recebe todos os dias”, conta Cássio.

O showroom, a sede administrativa e o centro de distribuição do Empório Vó Olívia estão em um amplo galpão localizado em Mercês (MG), cidade natal de Cássio. O negócio é responsável por gerar mais de 30 empregos diretos. Nas redes sociais, o Vó Olívia já conquistou a marca dos 500 mil seguidores no Instagram . As lives shop, realizadas duas vezes na semana, registram audiência média de 5 mil pessoas ao longo de toda a transmissão.





O Vó Olívia é um agente importante para a economia colaborativa de todo o país, gerando emprego, renda, desenvolvimento e empreendedorismo. O projeto fatura, em média, R$ 1,2 milhão por mês, aquecendo um dos segmentos que mais cresce no Brasil. Para se ter uma ideia, dados do Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiros (Sicab) mostram que existem, atualmente, mais de 8,5 milhões de artesãos em nosso país. O artesanato representa cerca de 3% do Produto Interno Bruto (PIB) e movimenta em média R$ 50 bilhões por ano.





Os conjuntos de peças esmaltadas, bem típicos das casas de interior, estão entre os itens do Vó Olívia que mais despertam memórias afetivas. (foto: Divulgação/Empório Vó Olívia)





Por que Vó Olívia?

Quando falamos em boas lembranças, a escolha do nome do empreendimento não poderia ser outra: preservar e homenagear uma pessoa muito importante na vida de Cássio: Olívia Maria da Silva, a sua avó.“A Vó Olívia foi uma mulher que transpirava a mineiridade. Foi ela quem criou a mim e os meus irmãos depois do falecimento da nossa mãe. Era uma mulher simples, mas de muitas habilidades e sabedoria”, lembra.





Cássio conta que uma de suas características mais marcantes era a de acolher e de dar oportunidade para as pessoas. “Por isso, quando falamos de artesanato, falamos de carinho, criatividade e visões de mundo. Assim, acolho cada um de nossos artesãos, deixando que eles mostrem o seu talento e a sua arte. Entendemos que é desta forma que conseguimos agregar tanto ao nosso projeto e cumprir o nosso propósito de resgatar memórias e lembranças”, finaliza.