Inovações da Lanistar ajudam a indústria de fintech do Brasil

Nem é preciso dizer que a tecnologia dos smartphones e a internet revolucionaram a sociedade humana. Contamos com ela para nossas transações diárias, sejam elas pessoais ou profissionais e o Brasil, em particular, está à frente dessas inovações. O Nubank, por exemplo, lançado em 2013, conquistou milhões de usuários em apenas nove anos. Mais inscrições surgiram após a notável decisão do Banco Central do Brasil de lançar o método de pagamento PIX.





No entanto, por muito tempo, a indústria de fintech não viu uma grande inovação. A maioria das marcas desse setor fornece serviços de pagamento on-line sem realmente explorar o poder da tecnologia. A Lanistar, por outro lado, está constantemente inovando. Seus novos recursos estão ajudando a indústria brasileira a entrar em uma nova era.





Lanistar: segura, elegante e sustentável





Com um cartão digital, a Lanistar pretende oferecer serviços financeiros on-line no Brasil. No entanto, com seu grande sucesso no mercado do Reino Unido, a marca também está entrando na fintech 3.0. Seus cartões on-line, em parceria com o processador de pagamentos Mastercard, ficam no seu smartphone. A marca é atraente, ousada, elegante e lançou cartões digitais em várias cores: spray oceânico, preto fantasma, forro de prata e muito mais.





Superficialmente, o cartão digital pode processar todas as suas transações diárias em mais de 338 milhões de pontos de venda em todo o mundo. Você pode usá-lo para pagar compras, mantimentos, contas, etc.





No entanto, os desenvolvedores da Lanistar ultrapassaram os limites com seus recursos de segurança. Usando a tecnologia 3DS aprimorada, ela fornece uma camada extra de proteção sobre suas transações financeiras.





Quando se trata de recursos extras, a empresa lançará um espaço para economias, onde os clientes podem poupar mais enquanto gastam. A marca fintech também oferece as funcionalidades de PIX e Boletos. Se você é fã de PIX ou está com saudades dos boletos, a Lanistar tem o que você precisa.





A empresa não se esquiva de suas responsabilidades sustentáveis. A cada nova inscrição, se comprometeu a plantar uma árvore. Considerando a taxa exponencial de inscrições, a marca pretende plantar milhões.





Optando voluntariamente por ser uma marca financeira on-line, reduz as emissões de carbono ao abrir vários escritórios em diferentes países e o desperdício de plástico ao preferir cartões digitais.



Presente da Lanistar para a indústria fintech





Os desenvolvedores da Lanistar acreditam na inovação; portanto, estão trabalhando com uma troca de criptografia regulamentada para promover uma carteira totalmente integrada. Esse recurso exclusivo será lançado em breve e os clientes poderão trocar criptomoedas, ativos digitais e NFTs no aplicativo da marca.





A troca está sendo projetada tendo em mente o indivíduo comum - portanto, será acessível a ele. Isso requer uma interface de usuário simplificada e um layout simples que torne a navegação intuitiva, permitindo, assim, que qualquer pessoa interessada em criptomoedas comece a explorá-la.



Em resumo





A Lanistar está ultrapassando os limites no Brasil. Como um hub de inovações, o país parece ser um lugar perfeito para a existência da marca. Com novos recursos está a caminho de se tornar a marca fintech mais popular do mercado.





