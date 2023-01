Como o marketing de influenciadores da fintech Lanistar traz autenticidade

(foto: Divulgação)

Às vezes, os produtos apoiados %u200B%u200Bpor celebridades podem ser um pouco complicados. Descobrir maneiras de identificar o interesse legítimo em um projeto em vez de fazê-lo simplesmente pela remuneração pode ser um desafio.





Portanto, olharemos para a Lanistar como um exemplo, para saber como suas campanhas de marketing feitas por celebridades e influenciadores diferem da norma e adicionam validade a seus endossos.





Influenciadores como partes interessadas





Uma das principais maneiras pelas quais a Lanistar ganhou credibilidade do seu trabalho com influenciadores é que, ao colaborar com a marca, eles também se tornam partes interessadas na empresa.





(foto: Divulgação)



Esse fato é mencionado em um artigo da Forbes Brasil que acrescenta uma relação interessante entre a Lanistar e seus influenciadores. Isso ocorre porque, como partes interessadas, eles desejam ativamente que a empresa tenha sucesso, a fim de ver o valor de suas participações atingir todo o seu potencial. É simples, mas eficiente e, acima de tudo, garante legitimidade nas declarações que fazem sobre a marca.

Ao torná-los partes interessadas, os influenciadores fizeram do trabalho com a Lanistar uma questão pessoal, o que contribui para um marketing muito mais legítimo.



Diversidade em influenciadores





Dentre a ampla rede de influenciadores com os quais a empresa trabalha, se destacam desde estrelas do futebol como Jaimes Rodrigues e William Borges a influenciadores de mídia social como Tabata Chang e Pamela Drudi. A Lanistar trabalhou com pessoas em quase todos os setores de entretenimento e mídia. Esse fato é extremamente benéfico para adicionar autenticidade a marca, especialmente por afirmar que o aplicativo pode ser acessado por qualquer pessoa.

Trabalhar com uma variedade de influenciadores torna possível que um maior número de indivíduos conheça o aplicativo. Como empresa fintech, seria fácil para a Lanistar trabalhar exclusivamente com pessoas que operam nesse campo. No entanto, diversificar mostra que o aplicativo não é exclusivo de nenhum grupo e que pode ser acessado por qualquer pessoa.

Essa acessibilidade também é comprovada pelo incentivo atual da Lanistar, que encoraja as pessoas a se envolver e se inscrever no aplicativo.





(foto: Divulgação)



O incentivo Lanistar encoraja o envolvimento de todos





Até o dia 15 de janeiro de 2023, a Lanistar está realizando um emocionante sorteio de R$ 6.000, que permitirá que os novos usuários do aplicativo concorram.

Vinte e cinco usuários Lanistar serão selecionados a cada três dias para a oportunidade de ganhar o prêmio, desde que os Termos e Condições estabelecidos no site da da marca sejam cumpridos. Isso significa que uma infinidade de novos usuários poderá receber essa gratificação, enquanto experimentam um aplicativo de cartão virtual simples e inovador que coloca os clientes no controle total de suas finanças.

