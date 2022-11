Dicas para iniciantes: aprenda como editar vídeos com facilidade

(foto: Ron Lach/Pexels)

A habilidade na edição de vídeos se tornou quase obrigatória para quem trabalha em diversas áreas, como comunicação e design. E engana-se quem pensa que é um bicho de sete cabeças. Para te ajudar nessa jornada, trouxemos um guia simples para iniciantes de como editar vídeos com facilidade.





Em primeiro lugar, a pessoa que começa a editar vídeos precisa contar com um programa intuitivo. Assim, fica mais fácil aprender os comandos e truques mais básicos sem, no entanto, perder na qualidade do produto final.





A seguir, trouxemos um guia simples sobre como editar vídeos com facilidades, especialmente destinado a iniciantes. Ainda, colocamos sugestões de programas, como Wondershare Filmora, compatível com todos os sistemas operacionais.





Guia para iniciantes de como editar vídeos





Antes de mais nada, é preciso entender que, apesar de não ser nada de outro mundo, saber como editar vídeos não é apenas cortar e colar vídeos. Logo, é preciso ter em mente alguns fatores primordiais, como o tipo de vídeo que pretende criar e os requisitos de sistema.





1. Pense no tipo de vídeo





Primeiramente, pense no tipo de vídeo que quer editar, a partir das imagens já capturadas. Além disso, defina os elementos do vídeo, também com base no material disponível. Por exemplo:





falas;

entrevistas;

imagens de produtos.





Certamente, você deve ter um roteiro em mãos para facilitar a edição e o que deve ser colocado no vídeo.



2. Conheça os principais requisitos de sistema





Uma das principais dicas sobre como editar vídeos é saber os programas e dispositivos necessários. Nisso, você deve considerar:





sistema operacional (Windows ou Mac);

capacidade do CPU;

memória RAM e do disco rígido;

placa gráfica;

monitor.





Note que não são equipamentos muito potentes, considerando o nível iniciante na edição de vídeos. Porém, são elementos básicos para que o trabalho seja devidamente executado.



3. Compare as ferramentas de edição





A princípio, por ser ainda iniciante, não é necessário adquirir ferramentas superpotentes para editar vídeos com facilidade. O que não significa, porém, que deve pecar pela falta de qualidade técnica. Entre os programas para edição vídeos mais indicados para iniciantes está o Wondershare Filmora, cuja interface é simples e intuitiva.



Passo a passo de como editar vídeos com facilidade





Agora que você já conhece os elementos e requisitos básicos de como editar vídeos com facilidade, veja um passo a passo para trabalhar o seu primeiro material.





1. Organize os arquivos





Em primeiro lugar, importe as imagens do dispositivo de captura, seja a câmera ou celular. O ideal é separar os arquivos em pastas, de tal forma que fique mais fácil organizar o projeto. Por exemplo:





pasta dos áudios;

pasta do projeto;

pasta dos materiais extras;

pasta dos vídeos.





Estes são os chamados arquivos ou material bruto, no qual você vai trabalhar para chegar ao produto final.



2. Abra o seu programa de edição de vídeos





Aqui, vamos usar o Filmora como exemplo (mas você pode ver vários aplicativos para editar vídeos também, se precisar).





Após baixar o programa em seu computador, clique no ícone localizado na Área de Trabalho e siga as orientações. Aproveite e faça um tour, conhecendo suas principais funcionalidades e recursos, bem como os comandos.

(foto: Reprodução)





3. Crie o novo projeto





Após tomar conhecimento sobre o ambiente de edição, acesse o menu Arquivos e clique em Novo Projeto. O próximo passo é selecionar a proporção e, logo em seguida, importar os arquivos. Vale lembrar que o Wondershare Filmora comporta todos os formatos.

(foto: Reprodução)





4. Organize o material em álbuns





Note que, após importar os materiais, todos serão salvos na aba de Mídia e, para organizá-los, use a função Meu Álbum para colocá-los em pastas. Sempre que precisar criar uma, clique em Nova Pasta.

(foto: Reprodução)





5. Adicione os arquivos à linha de tempo





A linha de tempo é a ordem na qual o vídeo será trabalhado e, depois, reproduzido. Então, você deve inserir os arquivos nela, observando a posição que deseja para cada trecho ou material.





Veja que você pode reproduzir o que está lá para visualizar o produto em andamento e, a partir disso, cortar os trechos indesejados.

(foto: Reprodução)







Se precisar, você deve mudar os formatos, por exemplo, de MP4 para MP3 , no momento de fazer um bom projeto. Isso também fica fácil com o programa do Filmora.



6. Trabalhe nos efeitos





Agora, você já pode trabalhar nos efeitos de vídeo, por exemplo, aplicar efeitos visuais e explorar a correção de cores. A propósito, o Wondershare Filmora dispõe de recursos que permitem, entre outros pontos:





adicionar música;

separar arquivos;

inserir transições;

usar modelos de correção ou 3D LUTs.





São efeitos que, utilizados com moderação, conferem um bom resultado no produto final.

(foto: Reprodução)



7. Exporte o arquivo





Finalmente, terminou de editar? Então, é hora de exportar e salvar o seu arquivo! Selecione o formato e otimize-o para ser acessível em iPads, smartphones e consoles de jogos. Não se esqueça de atribuir um título ao vídeo, definir a resolução e salvar.

(foto: Reprodução)



Com algumas dicas simples para iniciantes, dá para aprender a editar vídeos com muita facilidade. No entanto, não se esqueça de optar por um programa de qualidade, como o Wondershare Filmora, com o objetivo de reproduzir um material profissional.