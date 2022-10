Quer poder financeiro? Lanistar e Banco Inter são opções perfeitas em 2022

Lanistar (foto: Divulgação)

Houve uma onda de fintechs no Brasil nos últimos anos. Grande parte da população brasileira recorreu a pagamentos e serviços financeiros on-line. Mas será que todas as marcas atendem às necessidades e desejos dos clientes? Provavelmente não. Mas, Lanistar e Banco Inter estão se mostrando as melhores opções para ganhar poder sobre suas finanças.





Lanistar: o poder está no seu bolso





Os clientes precisam de poder financeiro para terem sucesso na vida. Eles procuram serviços monetários que lhes permitam controlar seu dinheiro e não o contrário. A Lanistar é uma dessas startups de fintech que acredita que o cliente deve estar em primeiro lugar.





Lançada no Brasil no início deste ano, essa marca fintech disponibiliza um aplicativo para celulares. Fácil de navegar e usar, o aplicativo da Lanistar fornece cartões virtuais que podem ser usados %u200B%u200Bem mais de 38 milhões de pontos de venda em todo o mundo. Isso não é muito bom para viajantes e consumidores internacionais?





Quer fazer pagamentos PIX? A Lanistar te ajuda! Quer pagar contas por boletos? A Lanistar te protege! Já pensou em comprar criptomoeda e investir no mercado? A marca também lançará em breve sua carteira de criptomoedas.





Banco Inter: respire o novo

Na correria da vida moderna, os clientes precisam de simplicidade quando se trata de suas finanças. O aplicativo super prático do Banco Inter oferece contas digitais gratuitas, opções de investimento, compras e pagamentos on-line e muito mais. Essa empresa está tentando resolver as complexidades do setor bancário on-line do Brasil.





Quem tem conta no Inter tem soluções completas para pagamentos PIX, Shell Box, Viagens, Inter Cell e Gift Card a todo momento.





Para empresários ou gerentes, o Banco Inter possui uma conta empresarial que inclui boletos de cobrança e depósito, APIs para gestão, transferência de domicílio bancário, gestão de acessos e homologações para tornar as operações comerciais o mais tranquilas e ágeis possíveis.



Lanistar versus Banco Inter

Embora ambas as marcas tenham suas vantagens, a Lanistar lidera por ser ambiciosa. Sua abordagem futurista abrirá caminho para um recurso único - uma carteira de criptomoedas totalmente integrada. Essa carteira terá uma troca de criptomoedas regulamentada, onde os clientes podem comprar e vender com o clique de um botão. Muito fácil de usar quando comparada a outras exchanges de criptomoedas com gráficos complicados e números intermináveis.





A USP do Banco Inter consiste na concessão de crédito para residências e finanças pessoais com juros baixos. Sua conta comercial é indicada para pessoas que desejam gerenciar seus negócios com eficiência.



Em resumo





Se pretende reformar sua casa, pode facilmente criar uma conta de crédito na app do Banco Inter. Considerando que, se você precisar de uma marca que tenha alcance mundial, belos cartões virtuais e uma opção para mergulhar no mundo das criptomoedas, não espere mais e cadastre-se no cartão Lanistar.