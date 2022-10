Lanistar. (foto: Divulgação)

A ética que cerca a Lanistar permite que seus usuários sejam completamente intocáveis e estejam no controle de suas finanças. Seu objetivo principal é tornar a gestão do dinheiro das pessoas tão fácil quanto 1, 2, 3. O poder das empresas que usam influenciadores mostra às pessoas comuns que elas podem estar no mesmo nível. O manuseio correto do dinheiro é algo com o qual todos se identificam e muitos dos influenciadores da Lanistar estão promovendo esse ideal.





Por meio das redes sociais, os influenciadores aproveitaram a oportunidade para divulgar suas marcas ou produtos favoritos e utilizaram patrocínios para compartilhar e vender para seus seguidores. Personalidades de mídia social são influentes porque suas opiniões são confiáveis e seus estilos de vida idealizados.



Por que Lanistar?





A Lanistar é uma fintech nova e futura que prioriza a simplicidade das finanças dos usuários e os conflitos que as acompanham. Eles ajudam a reunir todos os seus cartões bancários em um aplicativo e permitem que você os use livremente em qualquer lugar que aceite Mastercard. Com recursos como o PIX, o aplicativo e a empresa prosperaram no Brasil e, posteriormente, caíram no gosto de muitos influenciadores brasileiros e internacionais.

Fintech. (foto: Divulgação)



Aqui estão algumas das estrelas da mídia social que amam Lanistar:





Elvisa Dedic





De uma excelente carreira de modelo de moda a uma vida empreendedora. Esta influenciadora de mídia social é embaixadora de duas marcas de roupas e lançou sua linha de cosméticos em 2021, Elvisa Cosmetics. Além da indústria da beleza e da moda, ela também se formou em estudos criminais e psicologia em 2019.





Com quase 2 milhões de seguidores no Instagram e um patrimônio líquido de US $ 1,5 milhão, Dedic é uma força a ser reconhecida no mundo online.



Matheus Lustosa





Lustosa é um ator brasileiro conhecido e amado, que se destaca em diversos filmes e programas de TV. O ator começou sua carreira na tela em 2010 em um pequeno papel no curta-metragem, Lágrimas. Jovem e promissor com apenas 20 anos, ele conquistou muitos admiradores online e possui um impressionante número de seguidores no Instagram de 1,5 milhão.



Tabata Chang





Ganhando atenção por seu impacto nas redes sociais, o perfil de Chang consiste em promover saúde e boa forma para seus mais de 1,1 milhão de seguidores no Instagram. A modelo fitness brasileira fez seu nome online e, além de ter um público consistente e fiel, ela tem patrocinadores contínuos por meio de marcas relacionadas ao fitness, como a QNT.





Ela também se tornou uma empreendedora, lançando uma linha de moda praia 'Beach Feelings by Chang'. Empresária extremamente bem-sucedida, Chang criou uma plataforma orgânica para si mesma.



Por que os influenciadores gostam da Lanistar?





Por serem muito bem-sucedidos e remunerados, os influenciadores listados acima querem tornar suas finanças fáceis de gerenciar e lidar. Esse é um dos motivos de sua preferência pela Lanistar, pois eles reconhecem a importância da liberdade financeira e tranquilizam seus usuários em relação ao estresse de manejar seu dinheiro. A flexibilidade e o sistema fácil de usar a Lanistar, agradam os influenciadores e facilitam suas vidas.





Levando em consideração esses grandes influenciadores internacionais fãs da marca Lanistar, confira os links abaixo e veja por si mesmo se eles podem te ajudar a conquistar a liberdade financeira que você precisa.