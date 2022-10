Casamento em crise? Veja 6 dicas que podem ajudar o relacionamento

Casamento. (foto: Pixabay)

ações podem ser praticadas por aqueles que mesmo vivenciando um casamento em crise desejam recuperar a relação. O site holandês Mais de 80 mil divórcios foram registrados no Brasil em 2021, no segundo ano da pandemia. Os números revelam que há uma dificuldade de comunicação entre os casais brasileiros. Algumas. O site holandês Keuzehelper ensina como presentear mulheres. Além desta, outras ações podem ser realizadas.





As tendências de presentes femininos também estão inseridas no Brasil. Para quem não sabe, tendência são peças, objetos ou comportamentos que têm grandes chances de agradar a um número expressivo de pessoas, ou como se dizia antigamente, virar “moda”. As “trends” podem vir do próprio país ou de outros lugares do mundo. O site holandês de presentes, apresenta diversas opções.





Seja a mulher contemporânea ou tradicional, alguns itens são unânimes. Claro que cada pessoa possui suas preferências individuais, mas com necessidades, cotidianas ou não, bem parecidas.





Além disso, o casal deve investir em atividades a dois que para além de criar novas lembranças afetivas, resgate aquelas já existentes. Logo, marcar um jantar romântico em um restaurante onde tudo começou, ou mesmo comer o cachorro quente em uma barraquinha tradicional, em que os dois tenham vivenciado alguma história juntos e quem sabe planejar uma viagem, no intuito de mudar um pouco de rotina são ações que podem ajudar a reacender a chama.





Depois de anos de casados, as pessoas costumam se desinteressar umas pelas outras, seja por conhecer mais os defeitos um do outro, devido à sucessivas crises, desentendimentos constantes ou outros motivos mais graves, como doença, etc. É importante sempre rememorar os motivos que fizeram com que ambos tomassem a decisão de se juntar, colocando na balança os prós e contras do cônjuge. Afinal, ninguém é 100% ruim, por maior antipatia que você esteja (risos).





A vida íntima também precisa ser analisada, os problemas podem ter começado nela. Com corpos e propostas diferentes, depois de muitos anos juntos, os casais podem se tornar apáticos neste sentido. Criar novos momentos é um bom começo.





Um dos maiores problemas que acomete a maioria dos casais e pode ter sido um dos motivos para tantos divórcios durante a pandemia é na questão do espaço. Um casal precisa respeitar a individualidade um do outro, tendo em mente que não nasceram juntos, tampouco morrerão assim.





Os dois “pombinhos” precisam ter suas vidas sociais, um espaço para seus afazeres e reflexões diárias separados. Portanto, banhos com porta fechada, aquele happy hour com as amigas ou amigos e mesmo aquela ida ao salão de beleza, são práticas que devem ser isoladas. Veja mais!





Dicas para melhorar o casamento em crise





Elogios constantes – evite ser tóxica (o) ao ponto de somente criticar a pessoa com quem se casou; se presenteiem fora de uma data especial – é importante ser surpreendido; valorize seu relacionamento – pessoas mal educadas e ranzinzas são difíceis de conviver, os cordiais “bom dia, boa tarde, como foi seu dia” fazem toda a diferença. É preciso demonstrar respeito e preocupação mútua em todos os momentos de uma relação, não é porque passou a fase da conquista que está tudo ganho. Enxergue seu casamento como uma planta que precisa ser regada todos os dias; diferencie verdade de valores – quando entramos em um relacionamentos, levamos valores que fizeram parte da nossa construção de vida, as vezes das nossas famílias, país e etc, só que esses valores, podem não ser os mesmos da outra pessoa. Existe uma diferença entre o que é verdade e o que são valores. Uma família pode valorizar mais o trabalho do que a diversão, e vice e versa, exemplificando, mas a verdade é que não se vive somente de festa, tão somente de trabalho; aprenda a reivindicar – ao reclamar de algum tratado descumprido ao invés de chegar apontando o dedo para a outra pessoa, fale sobre como você está se sentido, exemplo: “olha, nós combinamos de você varrer a casa e não foi cumprido, eu me sinto invalidada (o) por isso”; refletir sobre o relacionamento – ao tomar atitudes dentro de uma relação devemos refletir sobre tais atitudes, porque são tomadas, se de fato a relação faz bem para ambos.



Conclusão sobre recuperar o casamento em crise





As duas pessoas da relação precisam selar o pacto de luta para salvar o casamento em crise, do contrário, todos os esforços não irão adiantar de nada. Amor unilateral só é bom nas letras de música, na vida real o que importa é manter relacionamentos saudáveis, que não gerem grandes sequelas à saúde mental.