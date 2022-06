É possível que os cassinos on-line sejam totalmente legalizados em 2022?

Cassino. (foto: Adi Coco/Unsplash )

Os cassinos on-line se transformaram em um hobby para milhares - ou até milhões - de brasileiros nos últimos anos. Essa atividade, no entanto, ainda não é 100% regulamentada no país. Essa regulamentação está em andamento com um projeto de lei que tramita em Brasília. Mas será possível que os cassinos online sejam totalmente legalizados ainda em 2022?





A resposta para esta pergunta requer uma explicação mais abrangente. Começando pela proibição dos cassinos no Brasil, há décadas, passando pela lei de 2018 que legalizou - mas não regulamentou - os cassinos on-line, e chegando ao projeto de lei 442/1991, cujas mudanças estão sendo analisadas pelos parlamentares.





Vamos começar, então, explicando qual é a situação atual dos cassinos on-line que operam no Brasil.





A situação atual dos cassinos on-line no Brasil





Atualmente, na letra fria da lei, os cassinos on-line não são permitidos no Brasil. No entanto, há uma brecha na lei que permite que brasileiros apostem em cassinos offshore, ou seja, estrangeiros.





Assim, as empresas do ramo estabelecidas em países com tradição neste mercado, como Malta e Curaçao, atraem muitos jogadores brasileiros, que não estão infringindo nenhuma lei ao apostar nesses sites. É possível encontrar uma lista dos melhores cassinos on-line disponíveis no Brasil no Bestcasinosites.net





A Lei 13.756, de 2018, que trata das apostas esportivas (chamadas Apostas de Quota Fixa), fomentou indiretamente o crescimento dos cassinos virtuais por aqui. Isso porque, em geral, empresas donas de sites de apostas também contam com cassinos on-line. Com o boom das apostas, os cassinos também explodiram na carona.





Em resumo, cassinos on-line de empresas estrangeiras, atualmente, aproveitam-se do que é chamado de "área cinza" na legislação, e continuam operando sem infringir nenhuma lei

brasileira.





PL 442: o que virá pela frente?





Enquanto os brasileiros seguem apostando e se divertindo através de sites estrangeiros, há em Brasília - e no país inteiro - uma grande discussão sobre a legalização dos cassinos, não só on-line, mas também físicos, em território nacional.





Projeto de Lei 442/1991 , aprovado em fevereiro na Câmara dos Deputados em uma votação apertada (246 x 202), pretende regularizar os chamados "jogos de azar" no Brasil, proibidos desde a década de 40.





A proposta visa permitir a instalação de cassinos em grandes resorts pelo país, com a justificativa de que isso geraria empregos e movimentaria a economia de forma positiva, como acontece, por exemplo, nos Estados Unidos.





O projeto, no entanto, vem enfrentando uma forte oposição no Senado, onde encontra-se parado desde a aprovação na Câmara. O presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, inclusive, é declaradamente contra a aprovação do PL. Por sua vez, o presidente Jair Bolsonaro também já disse abertamente que, caso necessário, vetará o projeto quando chegar o momento.





O PL 442/1991, se aprovado, permitiria a instalação de cassinos nos estados brasileiros de acordo com o tamanho da população e mediante a aquisição de uma licença, que custaria 600 mil reais. A divisão seria assim:





Um estabelecimento por Estado ou no Distrito Federal, quando a população for de até 15.000.000 (quinze milhões) de habitantes;

Dois estabelecimentos por Estado ou no Distrito Federal, quando a população for de 15.000.000 (quinze milhões) a 25.000.000 (vinte e cinco milhões) de habitantes;

Três estabelecimentos, no máximo, por Estado ou no Distrito Federal, quando a população for superior a 25.000.000 (vinte e cinco milhões) de habitantes.





Levando em conta o último censo oficial do IBGE, apenas o estado de São Paulo poderia contar com três cassinos físicos. Rio de Janeiro e Minas Gerais poderiam ter dois, e todos os outros estados poderiam abrigar apenas um cassino cada um.





O mesmo projeto trata ainda da legalização e regulamentação de outros jogos de azar, como jogo do bicho e bingo. Uma outra justificativa daqueles que são a favor da regulamentação é que essas atividades seguem acontecendo, de forma clandestina, mesmo sendo atualmente proibidas.





A aprovação do Projeto de Lei permitiria que os operadores deste tipo de jogos fossem fiscalizados e, mais do que isso, obrigados a contribuírem com os governos municipais, estaduais e federais através do pagamento de impostos.





Os cassinos on-line e o PL 442





O texto do PL 442/1991 aprovado na Câmara cita os cassinos on-line, mas não deixa claro quais seriam os critérios para que as empresas do ramo pudessem operar no Brasil. No artigo 66, inclusive, o texto cita que este regulamento ainda será redigido pelo Ministério da Economia:





“Art. 66. A exploração de jogos de chance por meio de apostas em canais eletrônicos de comercialização, via internet, telefonia móvel, dispositivos computacionais móveis ou quaisquer outros canais digitais de comunicação autorizados, dependerá de regulamento específico para esse fim, a ser elaborado pelo Ministério da Economia.”





Diante de tantos impasses, é difícil imaginar que a situação seja resolvida e que os cassinos on-line sejam totalmente legalizados no Brasil ainda em 2022, principalmente por se tratar de um ano de eleição presidencial.





Jogo Responsável





A legalização plena dos cassinos on-line também faria com que as entidades responsáveis pudessem cobrar de forma veemente os operadores do ramo para que tomem cada vez mais ações relacionadas ao conceito de Jogo Responsável.





Este conceito trata de maneiras de fazer com que os jogos de azar não deixem de ser um hobby para se tornar um problema que pode afetar não só o jogador, mas famílias inteiras.





Ações como a limitação de apostas, avisos para que o jogador não exceda seus limites e outras formas de impedir que as pessoas apostem mais do que deveriam fazem parte da gama proposta pelo Jogo Responsável.





Dicas de segurança para apostar em cassinos on-line





Como você viu, independentemente da regulamentação dos cassinos on-line no Brasil, apostar em um desses sites no país não é considerado algo fora da lei.





Se você decidir se registrar e jogar em uma dessas casas, porém, é preciso levar em conta alguns procedimentos de segurança. Isso porque o número de golpes virtuais tem crescido exponencialmente, e todo cuidado é pouco para não se tornar uma vítima na internet.





Para garantir que está jogando em um site seguro, leve essas dicas em consideração:





Licenças. Procure saber se o site em que você vai se registrar possui todas as licenças para operar. Isso garante que este cassino está sendo fiscalizado por órgãos internacionais competentes. Reputação. Faça pesquisas para saber o que as outras pessoas estão falando sobre o cassino em que você vai se registrar. Com a popularidade crescente dos cassinos, é fácil encontrar comentários sobre o atendimento e os métodos de pagamento de cada casa. Desconfie se não encontrar informações sobre o site Conheça o jogo. Não aposte em jogos que você simplesmente não sabe como funcionam. Jogar em algo que você entende é fundamental para que você consiga perceber quaisquer possíveis irregularidades.





Conclusão: legalização ainda está distante





Responder à pergunta inicial deste artigo com apenas uma palavra é possível: não.





Diante de todo cenário apresentado, é praticamente impossível imaginar que o projeto de lei 442/1991, que trata da regulamentação dos jogos de azar no Brasil, seja aprovado e entre em vigor ainda em 2022.





A pressão contrária, a morosidade no Senado, o fato de estarmos em um ano eleitoral e também de que os cassinos online precisarão de um segundo texto, a ser ainda redigido pelo Ministério da Economia, tornam distante a regulamentação.





Ainda assim, como explicado, os jogadores brasileiros de cassinos on-line não estão infringindo nenhuma lei atualmente. Eles devem saber, no entanto, que estão fazendo apostas em sites de empresas estrangeiras, que são reguladas por órgãos internacionais e que, portanto, não devem explicações aos órgãos internos.





A regulamentação certamente significará uma reviravolta neste cenário, já que os cassinos operantes no Brasil passariam a ser fiscalizados por entidades nacionais. Até lá, no entanto, a indústria vai seguir operando no que é chamado de "área cinzenta": de forma legal, porém não regulamentada.