Impressora plotter: saiba com funciona e se compensa mais alugar ou comprar

(foto: Pinterest)



Quando o empreendedor está montando um novo negócio existe uma fila de pendências e tarefas prioritárias. Se você é engenheiro, arquiteto, designer, desenhista ou outro tipo de profissional que precisa realizar impressões de grandes formatos com certeza já se pegou pensando sobre o que é melhor: comprar ou alugar uma impressora plotter. Pensando nisso, separamos algumas dicas que podem te ajudar a tirar esse sonho do papel. Confira no texto a seguir!





Entenda o que é e como funciona uma impressora plotter





impressora plotter é conhecida por reproduzir imagens de alta qualidade e em grandes dimensões, como tamanhos A2, A1 e A0. Podem imprimir tanto papel como tecidos e plásticos. É um equipamento versátil, ágil e que usa alta tecnologia para entregar tudo isso com economia de tempo e de suprimentos. Seu software aceita diferentes formatos de arquivo e é muito utilizado por engenheiros, arquitetos, designers e profissionais da comunicação.





Comprar ou alugar: qual a melhor saída para impressões de grande formato





A primeira coisa que você precisa analisar é a quantidade do volume de impressões diárias que você tem no seu negócio. Isso vai te ajudar a entender qual modelo de impressora vai atender melhor às suas necessidades. Hoje existem as opções de plotter mais rápidas, as mais econômicas e até as de tamanho mais compacto. Todas precisam de manutenção de tempos em tempos, é claro, mas ter sua própria máquina te garante maior liberdade e garantia. Isso porque, quando alugada você depende da disponibilidade do produto pela locadora.





Outro ponto importante a ser analisado é quanto aos valores. Quando você investe em uma impressora e seus suprimentos , você tem controle do que está sendo usado e produzido. Além disso, você tem o controle das máquinas por meio de aplicativos exclusivos da marca. Quando há aluguel de máquina, você paga por peça produzida, o que pode encarecer o processo e deixar a conta final sem uma projeção precisa.





Veja 4 modelos de impressoras para plotter HP para comprar





Se você ainda está na dúvida se é melhor investir em uma impressora plotter própria ou seguir com o aluguel do produto, veja essa seleção de Impressoras Plotter HP e fique por dentro das vantagens!





1. Impressora Plotter Designjet T250 e-Printer - HP





O custo benefício da Plotter HP Designjet T250 é ideal para pequenos e médios escritórios. Com impressão em 30 segundos de folhas A1 e economia de até 95% do uso de tinta, é a opção ideal para quem precisa do produto mas não pode gastar muito. Com o aplicativo HP Smart, pode ser controlada de qualquer lugar.





2. Impressora Plotter Designjet T650 - HP





Economia é o lema da Plotter HP Designjet T650. Com tecnologia de ponta, o modelo é econômico no uso de tinta, rápido na impressão e ainda ocupa menos espaço do seu escritório. E para facilitar ainda mais o dia a dia, o produto pode ser controlado pelo aplicativo HP Smart.





3. Impressora Plotter Designjet T730 - HP





A Plotter HP Designjet T730 é ideal para quem precisa de agilidade no escritório. Três vezes mais rápida do que outros modelos, essa impressora imprime folhas A1 em 25 segundos! Qualidade de imagem HP, tecnologia para manuseio e segurança para um bom funcionamento.





4. Impressora Multifuncional Plotter HP Designjet T830 - HP





Para quem busca um produto completo a opção ideal é um modelo de impressora multifuncional. A Plotter HP Designjet T830 faz digitalização, cópias intuitivas e impressão com a qualidade HP! Rapidez, agilidade, segurança e facilidade do uso.