Segurança das operações é fundamental nas principais casas de apostas

Uma das primeiras e mais justas preocupações de um apostador, iniciante ou experiente, é a questão da segurança das operações nas casas de apostas nacionais ou estrangeiras. Afinal, são muitos valores e dados pessoais dos clientes que estão em jogo. Sem uma pesquisa cuidadosa antes de escolher uma empresa do ramo o eu deveria ser uma diversão pode tornar-se um pesadelo.





Informe-se sobre o mercado





Escolher bem é o primeiro passo. O interessado deve se informar sobre o tempo de mercado da casa de apostas, se tem certificados e índice de satisfação dos clientes. Já há boa empresas nacionais atuando no segmento, mas as estrangeiras ainda têm a preferência.

Um exemplo é a própria líder mundial do segmento, a inglesa Bet365, atuando firmemente em nosso País. Fundado no ano 2000 – portanto, com mais de 20 anos de atuação -, este conceituado bookmaker tem cerca de 20 milhões de clientes espalhados por todos os continentes e mais de 5 mil colaboradores.

A casa britânica tem unidades em praças como Malta, Gibraltar e outras e está licenciada em locais dos mais exigentes em relação ao quesito segurança. Em Gibraltar, por exemplo, tem a licença RGL 075, o que lhe dá muita confiabilidade.





Pesquise sobre a criptografia do site





Os indesejáveis hackers e o risco de fraude são as maiores preocupações. Por isso, se possível o candidato a apostador deve pesquisar um pouco para saber do sistema de criptografia utilizado pelo bookmaker. No caso da Bet 365 trata-se do SSL de 128 bits, um dos mais avançados em termos de tecnologia protetiva.

Muitos sites destas empresas internacionais passam por auditorias constantes para que suas operações sejam comprovadamente responsáveis e possam apresentar ao universo de seus clientes o melhor em termos de segurança. Isso, é claro, dá mais tranquilidade aos usuários, principalmente aos “marinheiros de primeira viagem” no fascinante mundo das apostas on-line.

O site de um bookmaker de preferência deve ser de fácil navegação e disponível em mais de uma plataforma – para PCs, notebooks e aparelhos celulares -, propiciando um acesso rápido a todos os tipos de clientes.





Fique atento ao suporte





Outro item importante, talvez não diretamente associado à segurança, mas muito valorizado pelos clientes, é o suporte que lhes é oferecido. Dúvidas e reclamações – justificadas ou não – fazem parte do negócio de apostas pela internet e a pessoa precisa ter com quem se comunicar.

As maiores companhias do setor oferecem chats online 24 horas, e-mail para que seus usuários possam fazer suas perguntas e a opção do telefone. Tudo isto, é claro, deve estar disponível em vários idiomas. Casas como a Bet 365 já oferecem um suporte eficiente e rápido na língua portuguesa, o que facilita vida dos brasileiros.

Concluindo, o recém-ingressado no mundo das apostas virtuais deve tentar obter informações sobre o índice de satisfação que uma casa tem registrado em suas operações, tanto no Brasil quanto no exterior, se for o caso. Se muitas outras pessoas estão apostando por meio do bookmaker e aparentam estar satisfeitas, então há uma grande chance de que a empresa realmente seja confiável.

Agora é só escolher com tranquilidade, cadastrar-se no próprio site e jogar com responsabilidade. A diversão é garantida e mesmo no Brasil já há apostadores que têm os lances pelos bookmakers a principal fonte de renda mensal e não apenas um complemento aos seus rendimentos.