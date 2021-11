Saiba tudo o que você precisa para conseguir estudar e trabalhar na Espanha

(foto: Freepik)



Apesar da situação sanitária atual no mundo todo, já é possível fazer planos para viajar e organizar uma temporada no exterior. Para quem quiser estudar na Espanha, por exemplo, é importante saber que coisas deverão ser feitas para ter essa oportunidade de estudo e, quem sabe, também de trabalho. Tudo deve ser bem organizado e com suficiente antecedência.

Quem quer ter a oportunidade de estudar e trabalhar na Europa, tendo assim a oportunidade de crescer profissionalmente como também humanamente, e procura iniciar essa experiência na Espanha, deverá procurar uma boa escola de espanhol Barcelona, que é uma das melhores cidades para aprender a língua de Cervantes.

Provavelmente você esteja pensando que com o portunhol que você domina é mais do que suficiente para poder falar com os espanhóis e se comunicar sem problemas. Ledo engano. A necessidade de estudar em uma escola de espanhol Barcelona é prioridade, pois mesmo sendo o português muito similar ao espanhol, existem inúmeras diferenças que podem levar você a uma situação constrangedora...

A realidade indica que muitas pessoas, jovens e adultas, estão procurando estudar espanhol na Espanha para se aperfeiçoarem na língua para poder iniciar os estudos em alguma faculdade espanhola ou até para fazer uma pós-graduação.

Um dado interessante: há mais de quinhentas milhões de pessoas no mundo que têm o espanhol como língua nativa. E quase cem milhões de pessoas que têm o espanhol como segunda língua.

Considerando o crescimento de diversas empresas multinacionais latinas com escritórios no Brasil, a procura por funcionários que dominem o espanhol é cada vez maior. Isso acontece também na União Europeia, pois a língua espanhola é a segunda mais falada naquele continente, sendo a primeira a língua inglesa.

Para qualquer tipo de estudo que pretendam fazer na Espanha, como cursos de espanhol em Madrid, é necessário saber que há requisitos para considerar e cumprir. Por exemplo, ter o visto de estudante. Ainda que seja uma viagem de intercâmbio estudantil, a necessidade de um visto é prioridade e deve ser tramitado com bastante antecedência à data de embarque.





Para escolher cursos de espanhol em Madrid como para entrar em alguma universidade ou curso profissionalizante, é necessário organizar toda a documentação com calma e muita atenção, para que não surjam contratempos logo no aeroporto!





Procedimentos para a obtenção do visto de estudante





É importante destacar que o tipo de visto dependerá diretamente da quantidade de meses que o estudante pretende ficar na Espanha e, logicamente, isso dependerá da extensão do curso a ser feito.

No entanto, quem pretende estudar em Madrid ou em Barcelona dentro de um período de três meses –ou seja, 90 dias– não deve se preocupar, porque não precisa de um visto. Acontece que três meses é o tempo máximo de permanência permitido para um turista.

Agora bem, se você vai fazer também outros cursos posteriormente a esses 90 dias, saiba que precisará solicitar o visto de estudante. Desse modo, viajando com ele, poderá estudar tranquilamente por mais tempo desses 90 dias permitidos, e poderá até renovar esse visto já estando na Espanha.

Portanto, se a sua ideia é ficar mais de 90 dias e menos de 180, você deverá solicitar o visto de estudante para poder viajar com ele. Esse procedimento deve ser feito no consulado da Espanha da sua cidade no Brasil.

Se você pretende ficar na Espanha por um período maior de 180 dias, além do visto solicitado no consulado da Espanha no Brasil, deverá solicitar uma Autorização de Estância por Estudos assim que chegar na Espanha.

Os documentos que são necessários apresentar no consulado para solicitar o visto são os seguintes:

o passaporte, que deve ter a data em vigor pelo período total do curso;

Um comprovante dos meios econômicos que possui para poder se sustentar na Espanha;

Uma carta de confirmação da instituição onde fará o curso ou a própria matrícula do curso;

Um seguro médico pelo período que ficará na Espanha;

Uma foto tamanho 3x4;

Porém, se você for ficar por mais de 180 dias, além de todos os documentos anteriores, você deverá apresentar: atestado médico;

Certificado de antecedentes penais.

Posteriormente, e já na Espanha, você deverá pedir a Autorização de Estancia por estudos assim que chegar naquele destino.





Por que uma Autorização de Estância?





O procedimento para conseguir a Autorização deve ser feito no Escritório de Estrangeiros em Barcelona ou Madrid, ou na cidade espanhola onde você estiver morando.

Na hora da solicitação lhe será dado um Número de Identificação de Estrangeiro (NIE), uma espécie de CPF brasileiro. Esse NIE serve para abrir uma conta em um banco, por exemplo.





Estudar e trabalhar ao mesmo tempo na Espanha





Não há nada melhor do que poder fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ter a possibilidade de ir para Espanha para fazer um curso de espanhol, e conseguir um emprego para poder ganhar dinheiro e viver com uma boa estabilidade econômica que dê tranquilidade. Poder pagar todos os gastos do dia a dia com folga e crescer com essa experiência internacional.

Hoje em dia um estudante que tem a autorização de estudos pode solicitar uma autorização específica para poder trabalhar. O que não pode fazer é trabalhar na hora do curso que estiver fazendo. Isso quer dizer que é permitido ao estudante trabalhar, no entanto, em horários diferentes aos estudos que estiver fazendo.

Para poder solicitar uma autorização de trabalho, é necessário:

já possuir uma autorização de estância na Espanha;

que o horário de trabalho não coincida com as horas de estudo.

Assim sendo, é possível estudar na parte da manhã e trabalhar à tarde ou vice-versa. No entanto, é muito importante destacar que só pode solicitar uma autorização de trabalho quem já tem uma oferta de trabalho.