Cassinos on-line: veja quais são as diferenças entre as opções de slots

O funcionamento das slots e caça níqueis físicos ou online é praticamente o mesmo (foto: Pixabay )



Após ativar a máquina, o resultado que surgir nos cilindros indica o final positivo ou não conforme as regras específicas de cada um dos jogos slot





Uma das diferenças é que uma utiliza as fichas compradas no cassino e a outra funciona com o saldo depositado na conta de usuário do cassino online. Os cassinos online também oferecem bônus tentadores para novos inscritos e jogadas grátis, todas com o intuito de atrair novos clientes.





Todos esses bônus e promoções tem um forte objetivo que é o aumento do faturamento dessas casas. Afinal, os slots são responsáveis por quase 70% dos lucros gerados pelos cassinos. Nada mais justo do que correr atrás dos clientes.





O funcionamento das slots online depende de uma conexão de internet e podem ser jogadas desde seu computador, smartphone ou tablet, tendo em geral 3 ou 5 cilindros com várias faixas de pagamentos.





Para que uma slot seja atrativa a parte visual tem grande peso. São necessários gráficos de alta qualidade, animações acompanhadas de música de fundo além dos efeitos sonoros.





A máquinas caça-níqueis são parecidas, mas na verdade elas possuem várias diferenças. Então quais seriam essas diferenças?





Nem tudo que parece é igual





As empresas que se dedicam a desenvolver softwares para os jogos de cassino são obviamente concorrentes e sendo assim cada uma delas procura uma maneira de se diferenciar nessa competição.





Elas seguem linhas diferentes ao desenvolver seus slots procurando se distinguir em itens como o visual, bônus, efeitos especiais, sons e outros.





O objetivo é criar uma slot que melhore a experiência de jogo do usuário, com sons e imagens que façam o jogador se sentir à vontade ao jogar, além de ser justo





Também existem máquinas que possuem várias linhas de pagamento, o que significa mais premiações, contudo em valores inferiores. Os bônus são com certeza um dos atrativos de uma slot, afinal quem não gosta de ganhar rodadas de graça e recursos extras que possam oferecer oportunidades de ganhar dinheiro.





Os jackpots são o santo graal





Um dos grandes diferenciais nas máquinas de slot se refere aos famosos jackpots . Nem todas as slots oferecem os prêmios chamados de Jackpots progressivos. Existem slots que possuem um determinado valor destinado ao seu Jackpot.





Temos os Jackpots fixos e os Jackpots progressivos que concedem prêmios milionários para aqueles jogadores que estão em seu dia de sorte. No Jackpot fixo o valor oferecido será sempre o mesmo, não depende dos jogadores. Quando um jogador é premiado, o prêmio seguinte será sempre do mesmo valor.





No Jackpot progressivo o valor destinado ao prêmio vai subindo graças a uma pequena parcela retirada de cada jogada feita pelos jogadores. Quantos mais jogam mais o prêmio sobe. Caso alguém seja premiado o Jackpot é zerado e vai crescendo progressivamente.





Assim podemos afirmar que as slots apesar de serem bem semelhantes visualmente não são iguais.





As slots de hoje possuem gráficos realmente impecáveis. Podemos considerar verdadeiras obras primas de animação que fazem com que os jogadores penetrem em um mundo fantasioso enquanto se divertem. Para podermos determinar a qualidade de uma slot o primeiro ponto a ser observado são os gráficos. Uma slot com bom visual e uma boa interface causa um forte impacto sobre os jogadores.





Cada slot tem definido os valores máximos e mínimos de suas apostas. Também encontramos slots com rodadas de bônus e com esse benefício irão surgir minijogos, o que aumenta as chances de ganhar ainda mais.





Alguns slots possuem em seus cilindros o símbolo Wild. Esses símbolos podem substituir qualquer outro com o objetivo de formar uma combinação vencedora na sua slot, seria algo com um coringa no baralho.





As slots machines necessitam estar sempre se desenvolvendo: a inovação é a chave de sua sobrevivência. Os desenvolvedores de softwares, como NetEnt, Microgaming, Playtech e muitas outras, estão constantemente criando novas funcionalidades que as diferenciam de sua concorrência e atraem cada vez mais adeptos.





Uma das inovações recentes são as parcerias com estúdios de filmes, bandas e séries para criar slots temáticas com criações como Narcos, Guns N’Roses e Star Wars. Ou seja, não falta criatividade nesse mercado e quem ganha é o jogador.