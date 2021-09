Saiba quais são as profissões do futuro que você deve conhecer hoje

(foto: Pixabay)





Com a crise e o aumento de mais de 1,5 milhão de desempregados em apenas um ano, o brasileiro busca cada vez mais maneiras de se destacar no mercado de trabalho e garantir um emprego. Independente de você estar com ou sem um trabalho formal, pode querer saber o que o futuro promete e aproveitar as tendências para aumentar a sua renda. Veja neste texto as áreas que têm potencial de gerar muitos empregos.





1. Área da saúde





A área de saúde sempre teve muito destaque no mercado de trabalho, e não é para menos. Independente de como a sociedade estiver organizada no futuro, haverá a necessidade de profissionais de saúde





Neste ramo, algumas profissões que se destacam são as de enfermeiro, fisioterapeuta, médico e cirurgião, dentista, e até mesmo administrador de serviços médicos e de saúde. Esta última não é tão conhecida, mas é uma ótima alternativa para quem tem interesse pela área mas não quer atuar diretamente com pacientes. O administrador de cuidados médicos é responsável pela parte administrativa de um hospital ou outra instituição da área, e não precisa ter diploma especializado.





2. Big data





Big data é uma área grande que abrange diversas profissões especializadas na coleta, armazenamento e processamento de dados. O setor vem crescendo absurdamente desde a criação das redes sociais, e hoje os nossos dados são um negócio bilionário para muitas empresas.





Geralmente, as companhias utilizam dados para oferecer anúncios personalizados; já plataformas como o confiavel.com coletam um tipo de informação bastante valorizada, os comentários dos usuários de sites de apostas e cassinos, para fazer análises de cada plataforma. Desta maneira, ele oferece uma resenha completa e transparente das operadoras, além de incluir informações como valores de bônus de boas-vindas e formas de pagamento aceitas. Espera-se que o setor de big data gere ainda mais oportunidades para desenvolvedores de software, administradores de TI, administradores de marketing, e estatísticos.





3. Engenharia genética





Voltando para a saúde, mas aliando essa área à tecnologia: engenheiros genéticos e outras profissões semelhantes têm grande potencial de garantir um emprego - e ganhando bem - no futuro. Os engenheiros genéticos são responsáveis por usar a estrutura do DNA para diagnosticar e até mesmo curar doenças. A expectativa é que eles continuem fazendo isso, além de manipularem o DNA para prevenir doenças hereditárias, por exemplo.





4. Inteligência Artificial (IA)





O setor de IA é abrangente, e ele vai desde as escovas de dente elétricas que se conectam a um aplicativo, aos chats que vemos nas lojas digitais. A expectativa é que a demanda cresça ainda mais, principalmente quando atrelada ao big data. São vários profissionais de tecnologia envolvidos neste setor, incluindo cientistas de computação e informação, programadores, engenheiros e desenvolvedores de software.





Atrelado à IA, o machine learning, ou aprendizado de máquina, também tem um potencial enorme. Então se você acha que é capaz de programar uma máquina capaz de aprender com os próprios erros, certamente terá uma vaga garantida no futuro.





5. Finanças





As pessoas estão cuidando cada vez mais do seu dinheiro, e as empresas nunca deixarão de ter essa preocupação. Por isso, as vagas em finanças estarão em alta no futuro, principalmente para consultores e analistas de investimentos. Se gosta dos números, mas não tem vontade de trabalhar diretamente com investimentos, saiba que a expectativa é que também aumente o número de vagas para contadores.





6. Internet das Coisas