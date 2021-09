Viagem de fim de ano: saiba como comprar passagens aéreas mais baratas

(foto: Pexels)



Com o final do ano se aproximando, uma quantidade cada vez maior de pessoas busca por viagens locais e internacionais. No entanto, muitas ficam em dúvida sobre a melhor maneira de comprar as passagens aéreas mais baratas. Afinal de contas, qual é a melhor maneira de economizar e garantir viagens legais e repletas de atrativos?

Explicamos abaixo as melhores recomendações para você viajar e economizar muito dinheiro! Veja como conseguir passagens aéreas mais baratas, ganhar descontos com hospedagens e fazer bom uso de seu dinheiro nesse período de férias.





Compra de passagens aéreas baratas: como conseguir?

A principal busca dos brasileiros no período do fim de ano corresponde à pesquisa de passagens aéreas baratas . Milhões de pessoas do país inteiro desejam relaxar (principalmente após passarem mais de um ano isoladas em casa), e muitas delas aproveitam as férias para viajar, conhecer novos lugares e fazer atividades divertidas.

Para quem deseja fazer tudo isso, mas sem gastar muito dinheiro, temos ótimas recomendações. A primeira é sempre planejar todos os aspectos da viagem com antecedência. Quem deixa para comprar as passagens na última hora, costuma pagar bem mais caro pelos bilhetes – além de gastar mais com hospedagem, transporte, seguro, etc.

Falando em seguros, outra dica importante é conferir previamente se o local para onde você vai exigir algum tipo de apólice. Essas exigências são mais comuns em viagens internacionais, mas vale a pena ter certeza antes de embarcar na jornada.

Para quem deseja viajar para outros países, a principal dica é conferir se a entrada de turistas brasileiros já é permitida. Afinal de contas, inúmeros países proibiram a entrada de cidadãos brasileiros devido ao descontrole da pandemia de Covid-19.

Os que já reabriram as fronteiras, costumam pedir comprovação de vacinação contra o coronavírus. Nesse caso, os viajantes precisam conferir também se o país aceita a vacina utilizada na imunização. Alguns dos tipos utilizados no Brasil ainda não contam com aprovação da União Europeia, por exemplo.

Economizando na hospedagem

Além da compra de passagens mais baratas, turistas também podem economizar (e muito!) com a hospedagem. Algumas das dicas são as mesmas: olhar todos os elementos com antecedência, aproveitar as promoções e conferir outras informações importantes sobre os lugares.

No caso dos hotéis, uma boa dica é evitar a alta temporada. Esse período corresponde às viagens da maioria dos brasileiros, já que acontece no verão. Mesmo se você for viajar no verão, vale a pena comprar as passagens e reservar os quartos com antecedência. Procure por passagens mais baratas e reservas com desconto entre os meses de fevereiro e junho.

Turistas também devem decidir qual é a prioridade da viagem. Quem deseja apenas relaxar, conhecer lugares bonitos e viver dias de tranquilidade, deve ser preferência a hotéis ou complexos do estilo resort.

Já quem deseja uma viagem com mais aventura, e procura uma hospedagem apenas para dormir ou descansar, deve procurar os hostels. Esse tipo de hospedagem oferece preços menores, porém com um nível também menor de conforto.