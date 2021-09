Jogador Kotaro Umeda lança livro com histórias de superação e esperança

(foto: PW- Assessoria de Imprensa e Comunicação)



O autor que nasceu em Tóquio, no Japão, mas cresceu em vários lugares como Albuquerque, Novo México, Cleveland, Ohio, Joinville, Brasil e mais, divulga algumas histórias dele e como as palavras de Deus e conselhos que ele recebeu podem ajudar outros também.





Kotaro é atualmente um atleta profissional do Joinville Esporte Clube, em Santa Catarina, e agora está disputando o Campeonato Brasileiro.





Ele é o primeiro atleta asiático do Joinville Esporte Clube e suas realizações não param só como atleta. Em 2019, Umeda lançou seu primeiro livro, em inglês, chamado I’m With You, que traduz “Estou Contigo” em português.





“Eu sempre quis ser um autor e quando eu tive esta oportunidade de escrever meu primeiro livro, fiquei muito feliz. Eu não sou só um atleta, sou mais do que atleta,” comentou o jogador de 23 anos.





Recentemente, ele conseguiu lançar o livro dele em português que está vendendo em todos lugares do mundo incluindo nos Estados Unidos, Brasil e Japão.





“Ter esta oportunidade de traduzir meu livro em português é incrível, pois tenho muitas pessoas no Brasil que agradeço por todo amor, carinho, e amizade que me deram para realizar um dos meus maiores sonhos: ser um jogador profissional do Joinville”, falou Umeda.





(foto: PW- Assessoria de Imprensa e Comunicação)





Sobre o livro





O livro compartilha várias histórias do atleta, como a morte dos dois irmãos, um grupo de bandidos que tentou matar a sua mãe e sobre o racismo que ele encontrou no crescimento dele.





“Cada pessoa tem histórias e experiências que construíram. E eu acredito que, ao compartilhar algumas histórias minhas, posso ajudar algumas pessoas e dar

conselhos que eu recebi através de Deus” disse Umeda.





Mas as realizações dele não param por aí, a parte mais incrível é que todo dinheiro que ele recebe com a venda dos livros é doado para a The United Way of Greater Cleveland, uma empresa que ajuda famílias na linha da pobreza e ajuda na luta contra o racismo na sua cidade natal, Cleveland nos Estados Unidos. Desde o seu início, Kotaro já forneceu mais de 10.000 refeições nutritivas para as famílias carentes na cidade.





Em março deste ano, houve um tiroteio em um spa nos Estados Unidos que matou mais da metade dos colegas de trabalho asiáticos e depois disso, a comunidade asiática sofreu muito racismo e violência, por várias razões incluindo que “os asiáticos trouxerem o covid-19 para os Estados Unidos”.





Durante este tempo difícil, Kotaro usou a plataforma dele como atleta e autor para compartilhar as histórias e doar para a comunidade dele.





Numa entrevista com o Jornal Estado, o autor e atleta de Tóquio falou "É muito difícil ver as pessoas das minhas origens sofrendo assim e ter esta oportunidade de ajudar as pessoas é algo necessário. Se eu puder ajudar a parar o racismo, será a maior conquista da minha vida.”