Aprenda a fazer backup do WhatsApp do android para iPhone em 5 passos

(foto: Freepik)



Quem está trocando de smartphone, com sistemas operacionais diferentes, pode encontrar o desafio de fazer o backup dos dados de um dispositivo para o outro.





Um dos grandes “problemas” nesse tipo de transferência está no WhatsApp, uma vez que nem sempre é possível enviar todos os dados e conversas na troca.





A boa notícia é que você pode fazer o backup dos dados do WhatsApp do Android para iPhone rapidamente, em poucos passos. Saiba como!





As falhas na transferência do WhatsApp





Se você já passou pela experiência de transferir o WhatsApp de um dispositivo para o outro, certamente percebeu que nem sempre a transmissão de dados é concluída com sucesso.





Esse tipo de falha na transferência do WhatsApp acontece principalmente em smartphones com sistemas operacionais diferentes.





Isso porque, como cada dispositivo tem uma “comunicação” própria, o que funciona como memória em um, opera de modo diferente em outro.





Nesse sentido, transferir o WhatsApp manualmente pode ser um enorme risco, já que diante de uma falha como esse não há nada o que possa ser feito para recuperar conversas.





Por isso, para fazer o backup WhatsApp Android para iPhone , de contatos ou conversas, é preciso ir além do simples processo de instalação do WhatsApp em um novo smartphone.





Como fazer o backup entre sistemas operacionais diferentes





(foto: Freepik)





O método simples de backup de um dispositivo como um smartphone é criar uma cópia de todos os arquivos presentes em outro lugar, como um computador.





Porém, se você está trocando de sistema operacional, além de copiar os arquivos de um celular, vai precisar seguir novas regras de envio de dados para o novo smartphone.





O iPhone, por exemplo, só aceita a inserção de arquivos por meio do iTunes. Copiar os dados do Android, instalar o iTunes e passar todos os arquivos para o iPhone pode demorar muito tempo.





Uma dica para eliminar todos esses passos é utilizar um programa especializado no assunto, como o MobileTrans.





O MobileTrans possui ferramentas para transferir dados entre smartphones , sejam eles com sistemas operacionais diferentes ou não.





Além de transferir contatos e conversas do WhatsApp, o MobileTrans permite que você envie as informações de um celular para o outro, o que torna a troca de equipamentos muito mais simples.





E o melhor: por ser um programa simples e intuitivo, todo o processo de backup não toma muito tempo e pode ser feito em 5 passos!





5 passos para o backup do WhatsApp do Android para iPhone





Para fazer o backup de dados do WhatsApp do Android para iPhone, você pode contar com o auxílio do MobileTrans.





Em 5 passos (e poucos minutos), seu novo smartphone estará pronto para uso!









2. Nessa etapa, você precisa conectar tanto o seu celular Android quanto o iPhone ao computador;







3. O MobileTrans vai fazer o reconhecimento dos dispositivos, exibindo um ao lado do outro. Veja se o Android aparece no lado esquerdo da tela, já que esse é o celular de origem. Caso não esteja no lado esquerdo, clique em inverter para trocar as posições.

4. Na área central da tela, o MobileTrans apresenta todos os dados do seu celular. Ali, você deve selecionar todo o conteúdo que quer transferir. Se o dispositivo de destino tiver dados nele, que você deseja apagar (como ao comprar um celular usado), marque a opção Limpar dados antes de começar. 5. Clique em Iniciar e aguarde o processo de transferência ser concluído. Lembre-se que o tempo varia de acordo com a quantidade de dados para transferir. 1. Após baixar e instalar o MobileTrans, abra o programa e selecione a opção “transferência do WhatsApp”;2. Nessa etapa, você precisa conectar tanto o seu celular Android quanto o iPhone ao computador;





Se você tiver dúvida, pode acompanhar um vídeo tutorial que ensina como fazer o backup do WhatsApp com o MobileTrans.













Todas as suas informações presentes





Ao optar por contar com um software de transferência de dados, como o MobileTrans, você garante que todas as suas informações estarão presentes ao usar um novo dispositivo.





Esse tipo de garantia não é possível somente com a transferência padrão de dados, especialmente quando falamos de sistemas operacionais distintos.





Por isso, na hora de trocar de celular, não deixe de usar o MobileTrans para auxiliar todo o processo.





É um pequeno esforço que tem como recompensa ter o seu novo smartphone, com tudo o que você precisa.