Jogador deixa de ganhar R$ 162 milhões por não retirar prêmio da Mega-Sena

Um jogador deixou de ganhar 162 milhões de reais, em uma loteria brasileira, pois não retirou o prêmio dentro do prazo e perdeu a contemplação. Ele foi contemplado após o resultado da Mega-Sena.





O sorteio das seis dezenas do jogo foi realizado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo (SP), no Brasil, mesma cidade onde o jogador que perdeu o prazo para retirar o prêmio realizou a aposta. O segundo ganhador, que retirou o valor, é de Aracaju (Sergipe), região Nordeste do país. Na ocasião, os números sorteados foram: 17, 20, 22, 35, 41, 42.





Mega-Sena da Virada é um dos jogos mais aguardados pelos brasileiros, pois acontece no último dia do ano e acumula valores durante o ano inteiro, gerando uma alta premiação.





Segundo informações do banco responsável pela organização da loteria, a Caixa Econômica Federal, duas pessoas acertaram as seis dezenas sorteadas e dividiram o prêmio, entretanto, um dos apostadores não solicitou a retirada do valor e acabou perdendo o prazo, que é de 90 dias após a contemplação.





A notícia reverberou por muito tempo na imprensa brasileira, causando estranheza entre a população, afinal, quem deixaria de receber um valor alto como esse?





Após vencer o prazo para a retirada do prêmio, o valor foi transferido para o Fundo de Financiamento Estutandil (FIEs), que pertence ao Ministério da Educação. O banco chegou a pedir o bloqueio do valor não solicitado, porém, o juiz Eduardo José da Fonseca negou o pedido, usando a lei brasileira prevista no art 14. Lei 13.756/2018, que estabelece o repasse do valor ao FIES, em casos como esses.





A Caixa Econômica Federal é responsável não apenas pela Mega-Sena, como também por outras nove loterias. Os jogos são legalizados no Brasil e seguem algumas regras, entre elas, o apostador precisa ter idade superior a 18 anos.





As loterias da Caixa são as mais procuradas no país, pois além de possuírem preços baixos, são de fácil acesso. É possível jogar através da internet, ou em qualquer Casa Lotérica. Ao todo são 12.956 terminais oferecendo os serviços de apostas. Nas Casas Lotéricas também é possível realizar outras transações bancárias, como o pagamento de contas, transferências e depósitos, por exemplo, o que facilita ainda mais o acesso dos apostadores aos jogos, já que com apenas um “passeio” viabiliza diversão e cumprimento de compromissos.





Estrangeiros podem jogar e acompanhar o resultado da Mega-Sena pela internet





Para os estrangeiros que de alguma forma se sentirem atraídos pela Mega-Sena ou outras loterias realizadas pela Caixa, há uma notícia otimista. É possível realizar os jogos de maneira virtual, através de um site disponibilizado pelo Banco exclusivamente para isso.





O sorteio e resultado da Mega-Sena podem ser acompanhados ao vivo, através do canal no Youtube da Caixa e da Rede TV.





O jogador estrangeiro que decidir fazer parte da diversão deve ter consciência que se por acaso ganhar em alguma loteria brasileira deve ter disponibilidade para ir ao Brasil retirar o prêmio. Além disso, para solicitar a retirada do valor é necessário possuir um documento chamado Cadastro de Pessoa Física (CPF), ou ter visto permanente, ou estar legalizado no País com carteira de estrangeiro.





As chances de acertar os seus números e ganhar na Mega-Sena são bem remotas, sendo de 0,00000002, ou seja, 1 a cada 50.063.860 são contemplados. Todas as probabilidades ficam disponíveis

no site Loterias Caixa.