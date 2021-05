Crédito consignado: margem de 35% e até 120 dias para começar a pagar

(foto: Jackson Romanelli/EM/D.A Press)



No último 30 de março foi publicada no DOU a Lei Nº 14.131 que “dispõe sobre o acréscimo de 5% (cinco por cento) ao percentual máximo para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento até 31 de dezembro de 2021” e outras modificações nas leis vigentes para a liberação de empréstimos consignados.





A primeira modificação importante é que agora a margem de crédito subiu para 40%. Isto significa que aqueles que podem fazer um crédito consignado terão a chance de pegar mais dinheiro. Antes da aprovação desta lei, o limite de crédito era de 35%, dos quais 5% era para os gastos com o cartão de crédito consignado e 30% para pegar o dinheiro e usá-lo como quiser. Isto é, a lei não modificou a porcentagem atribuída para os gastos do cartão consignado.





Então, agora os beneficiários do INSS, servidores públicos e alguns funcionários de empresas privadas terão a chance de comprometer até 35% do seu salário. Por exemplo, quem recebe um salário de R$ 2000, de uma empresa privada, pode pagar parcelas de até R$ 700, se quiser fazer um empréstimo de R$ 10.000, em 24 parcelas com um Custo Efetivo Total de até 4,64% terá condições.





o empréstimo consignado é a modalidade de crédito de menor custo para o cliente. Em geral, uma taxa de 4,64% é uma das mais altas praticadas atualmente. Hoje é possível encontrar empréstimos com taxas a partir de 1,20% no consignado privado ou desde 0,88% no consignado público, segundo Mas há muitas outras alternativas, afinal de contas. Em geral, uma taxa de 4,64% é uma das mais altas praticadas atualmente. Hoje é possível encontrar empréstimos com taxas a partir de 1,20% no consignado privado ou desde 0,88% no consignado público, segundo dados do Banco Central





No entanto, os juros e encargos não são os únicos itens no momento de escolher, o cliente deve comparar os empréstimos antes de tomar uma decisão para ter um bom prazo de pagamento, que não altere sua economia familiar.





Falando sobre prazos de pagamento, um ponto que pode ser importante para muitos é a carência, isto é, o prazo para começar a pagar as parcelas. Com respeito a isto, a nova lei estabelece no quarto artigo que “fica facultada a concessão de carência, por até 120 (cento e vinte) dias, para novas operações de crédito consignado, bem como para as que tenham sido firmadas antes da entrada em vigor desta Lei, mantida, em qualquer dos casos, a incidência, durante o período de carência, de juros e demais encargos contratados”





Em outras palavras, as instituições bancárias podem oferecer este prazo de carência para seus clientes ou não, de acordo com a análise de crédito realizada no momento da contratação e os riscos que envolvem a operação. Independentemente se o período oferecido for de 4 meses ou menos, durante a carência o cliente somente pagará os juros e encargos do crédito, sem amortizar o capital recebido.





Se bem que esta lei entrou em vigência no dia da sua publicação, recém nos últimos dias de abril foi divulgada a notícia da FEBRABAN (Federação Brasileira de Bancos) onde confirmava que todas as instituições que estão filiadas à ela já estavam em condições de outorgar empréstimos com os novos percentuais.





A justificativa pela demora foi que era preciso a adequação dos sistemas dos gestores públicos das folhas de pagamento, considerando que servidores públicos e beneficiários do INSS compõem o maior segmento que contrata esta modalidade de crédito. Lembre-se, que para liberar este empréstimo é preciso que exista um acordo entre a instituição financeira e quem faz o pagamento do salário ou benefício.





Com os ajustes técnicos realizados os assalariados, aposentados e pensionistas do INSS já podem solicitar nas suas instituições financeiras o aumento da margem de crédito e tentar conseguir um bom prazo de carência na operação.





Quem é cliente do Bradesco, ao acessar o site oficial rapidamente se encontra com a novidade “+ dinheiro no seu bolso, Crédito Consignado com margem de 35% e até 120 dias para começar a pagar”. Então, basta acessar a sua conta pelo Home Banking ou pelo aplicativo para solicitar um consignado mais flexível.





No caso da Caixa Econômica Federal somente está indicado no site o aumento do limite de crédito, pode haver carência na operação, no entanto não está especificado qual é o prazo máximo para começar a pagar. O mesmo ocorre no site do Banco BMG, especialista em créditos consignados. No caso do Banco do Brasil ainda não é possível ver a atualização desta informação no site, mas destacamos que o banco oferece um prazo de carência maior, que pode chegar até 180 dias (6 meses).





Quem faz um refinanciamento do empréstimo, pode ter estes benefícios?





Sim, como indica a publicação da lei, todos os contratos realizados a partir do mês de abril deste ano e até o dia 31 de dezembro, que é a data de vigor desta norma, devem considerar a margem de crédito de 35% e a possibilidade de carência de até 120 dias.





O processo de renegociar uma dívida é somente a troca do contrato vigente por um novo. Nessa troca o cliente procura maior flexibilidade no pagamento e se for possível a liberação de mais dinheiro. Portanto, se a contratação for feita nesse período o cliente tem esse direito. Claro, que como em qualquer operação de créditos, às instituições financeiras têm a liberdade de negociar com seus clientes e escolher uma alternativa que convenha a ambas partes.





Esta medida não alcança a toda a população, é mais uma amostra dos esforços do setor bancário para auxiliar os seus clientes com as incertezas econômicas da situação que estamos vivendo. De acordo com o Banco Central, até o mês de fevereiro a carteira de créditos consignados somava R$ 446,7 bilhões em créditos liberados para funcionários públicos e beneficiários do INSS principalmente. Modalidade que cada dia tem maior adesão dos clientes e que seguirá crescendo nos próximos meses de acordo com os prognósticos.