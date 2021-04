Canais digitais desempenham papel de destaque durante a pandemia

(foto: Divulgação)



Os efeitos da pandemia na economia do Brasil foram sentidos por todos os setores e pela maioria dos indivíduos, mas alguns canais digitais trouxeram possibilidades e facilidades para que a sociedade continuasse interagindo, negociando e conseguindo atender suas necessidades diárias.

Plataformas de Vendas





As vendas online já haviam deixado de ser uma tendência e se tornado realidade antes da pandemia de Covid-19 obrigar o mundo inteiro a diminuir a circulação em ambientes compartilhados, mas em 2020, o que era uma opção se tornou uma necessidade que mudou, definitivamente, a forma como as pessoas encaram as compras online.

Quem até então não tinha realizado um único pedido através da internet, passou a adquirir produtos de higiene, alimentação, eletrônicos, móveis e a utilizar plataformas de veículos para vender, pesquisar e até comprar um carro online.

As plataformas de vendas cresceram exponencialmente durante a crise e se tornaram um balcão de negócios para vendedores e compradores.

Plataformas como a OLX, o Marketplace do próprio Facebook ou plataformas de veículos como a Sul Carros trouxeram facilidades para negociadores se encontrarem, em um momento onde os encontros presenciais se tornaram, no mínimo, mais arriscados e difíceis do que os encontros online.





E-commerce





Bruna Bozano, CEO do e-commerce da Joias Boz, declarou que o segmento de moda, acessórios e presentes também sofreu impacto nas vendas físicas, porém, salientou que as operações virtuais ganharam força logo no início de 2020 e que a curva continuou ascendente ao longo do ano, tendo uma pequena queda apenas nos meses de janeiro e fevereiro de 2021, com retomada no mês de março.

Nos meses de maio e junho, o estoque de peças como colares e pulseiras femininas precisou de um aumento de 70% para dar conta dos pedidos de dia das mães e dia dos namorados – revela.

Mídias Sociais





As mídias sociais nunca foram tão acessadas como no momento atual. O isolamento social, implicante na distância entre famílias, amigos, colegas de trabalho, membros de igrejas, parceiros de esportes e negócios, fez com que as mídias sociais fossem a maior forma de interação, comunicação e inclusão social durante todo esse período de pandemia.

Seja compartilhando notícias, receitas, fotos ou assuntos variados como reforma, decoração, leitura ou a vida com os animais de estimação, a comunicação através das postagens foi o que fez com que muitas pessoas não se sentissem solitárias até esse momento.

Além do papel social que as mídias desempenharam, o número de pessoas online acendeu o alerta de empresas que precisavam se conectar com esse público, aumentando a demanda por profissionais de social media, fotógrafos, publicitários e outros especialistas capazes de melhorar o resultado comercial dos negócios.

De alguma forma, o digital, mais uma vez, auxiliou o “mundo real” a continuar girando.

Conclusão





Embora a economia, de modo geral, tenha sofrido uma retração, juntamente com o PIB e com o aumento das taxas de desemprego, desalento e desocupação, alguns setores, em especial os relacionados à tecnologia e comunicação, tiveram um impacto positivo nos seus resultados individuais e puderam expandir suas operações, gerando empregos e oportunidades em setores correlatos.

As mudanças que ocorreram no ano de 2020 e logo no início de 2021, demonstram que as oportunidades de negócios continuarão ascendentes para os mercados inovadores e principalmente para os que possam sobreviver em ambientes diversos, tanto nos espaços físicos quanto nos virtuais.

