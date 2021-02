Termômetros digitais: entenda os benefícios de ter o dispositivo em casa

(foto: Freepik)



Equipamento essencial para o retorno do comércio e das atividades econômicas presenciais durante a pandemia do novo coronavírus, os termômetros digitais já não eram novidade, mas ganharam muita popularidade no último ano.





Conhecido como termômetro de testa, o dispositivo já se tornou item essencial nas farmacinhas domésticas. Aliando rapidez e praticidade, o aparelho é aprovado pela ANVISA e funciona com sensores infravermelhos, o que garante uma medição precisa sem a necessidade de contato físico.





Esse é, inclusive, um de seus principais diferenciais em relação aos outros modelos de termômetros. Enquanto os analógicos de mercúrio já não são fabricados no país – para evitar acidentes com seu conteúdo tóxico – e os clínicos digitais exigem que seja colocado sobre as axilas durante, pelo menos, três minutos, os exemplares “de testa” fazem a medição com uma distância de até 5 centímetros e exibem os resultados em segundos.





Isso facilita não só o controle de temperatura nos ambientes corporativos, como também em casa, já que, neste ambiente, o equipamento é utilizado principalmente em crianças e idosos; ou seja, pessoas que necessitam de cuidados rápidos e precisos e, muitas vezes, têm dificuldade em manter-se parados para a medição.





Os termômetros digitais oferecem praticidade e conforto principalmente para aqueles que precisam fazer várias medições durante o dia, pois contam com histórico de aferições anteriores que permitem acompanhar a evolução do caso de febre.





Na hora de comprar o seu, vale a pena verificar as certificações atestando que são produtos confiáveis, além de escolher o modelo de acordo com as suas necessidades. Existem termômetros com diferentes locais de medição, assim como funcionalidades extras como sinal sonoro e iluminação na tela. Por isso, os preços também variam bastante e deve ser levado em conta precisão, praticidade e conforto para incluir esse item tão necessário nos dias de hoje em sua farmácia particular.