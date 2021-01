Tecnologia e entretenimento: apps que ajudam a minimizar o estresse

(foto: Pexels)



Nesse mundo contemporâneo, é comum que as pessoas se sintam estressadas pelos mais diversos motivos, como trabalho, família, contas para pagar, universidade, provas, dentre muitos outros.





No entanto, é muito importante não deixar que essas situações do dia a dia interfiram no seu equilíbrio emocional. Caso esteja passando por isso, é fundamental diminuir o nível de estresse.





Pensando em amenizar o estresse do dia a dia, separamos uma lista de aplicativos que poderão te ajudar a melhorar o seu dia. São aplicativos que vão desde jogos online até vídeos com conteúdo relaxante, incluindo comunicação com pessoas de vários lugares do mundo. Continue acompanhando, confira 10 dicas bem legais e escolha o melhor para seu momento atual.





Conheça 10 dicas de apps para relaxar





Tik Tok





É um aplicativo que foi criado em 2017, mas que só ficou famoso em 2020, ele permite que o usuário ao se cadastrar, ganhe dinheiro, dependendo do número de visualizações de vídeos. Além disso, permite ao usuário criar vídeos inserindo sua música preferida e dublando, sempre com criatividade. Permite também fazer chamada de vídeo e envio de mensagem para outro usuário.





Pigment





O aplicativo tem o objetivo relaxante, e pode ser encontrado em Android e IOS. É um jogo lançado em 2016 e totalmente gratuito. Na vibe dos livros para colorir , o intuito do aplicativo é que o usuário pinte vários tipos de desenhos. Possui mais de 4 mil páginas para pintar com diversas opções de pincéis e texturas, além de poder pintar com os dedos e canetas especializadas.





Jogos online





Existem diversos tipos de jogos online que o usuário pode baixar através de seu smartphone IOS ou Android para se divertir e entreter a mente durante qualquer horário do dia.





jogos de apostas, como o Além disso, a diversão pelos jogos podem ser usufruídas através do próprio navegador de um notebook ou tablet. Dentre os mais diversos jogos existem o futebol, caça palavras, corrida e até mesmo, como o Bacana Play , um casino online que disponibiliza diversos tipos de jogos interessantes para quem quer se divertir sem sair de casa.





Para quem curte aliviar o estresse jogando com um amigo, ou seja, fazendo interações, com os jogos online dá para falar com pessoas do mundo todo e ter uma experiência bem interessante.









Stress Tracker





É um aplicativo muito interessante para quem já sabe de onde vem o estresse, seja do trabalho, da família e faculdade. O primeiro passo é identificar o real motivo, após isso, o aplicativo fará por você o rastreamento de seus comportamentos, humores e níveis de estresse. Além disso, o aplicativo ajuda a relaxar com ferramentas próprias para isso.





Gartic





É um aplicativo que tem o objetivo de fazer uma competição de desenhos entre várias pessoas ao mesmo tempo. Há um sorteio e a pessoa da vez desenha o que foi sugerido pelo próprio aplicativo. Quem acertar, ganha.









Canais no YouTube





O YouTube tem diversas opções para quem quer desestressar e ainda aprender algo com conteúdos de qualidades, desde músicas, shows, até mesmo canais que ensinam a dançar, fazer exercícios, ensinar história, matemática, filosofia e, além disso, ainda tem vídeos motivacionais. É um ótimo entretenimento com acesso ilimitado e totalmente gratuito.





Na rede social mais utilizada para vídeos você também encontra diversos vídeos de ASMR , um método de relaxamento que ganhou muita popularidade nos últimos anos e possui diversos canais dedicados.









I love Hue





É um jogo de quebra-cabeça, dependendo do nível um pouco desafiador, mas o intuito é mexer com a cabeça do usuário, ao ponto de não pensar em outras coisas, além do jogo. Precisa de bastante concentração. O I love Hue é minimalista e funciona, principalmente, no controle da ansiedade. O jogo possui 4 pilares: cor, harmonia, percepção e seriedade. Seu objetivo é montar sequências harmoniosas de cores.









Angry Birds





O jogo é muito útil para a diminuição dos níveis de estresse do usuário. Por parecer um jogo apenas para a distração, o Angry Birds vai além disso. Através do jogo, pode melhorar bastante o seu nível comportamental. É uma boa dica para quem está estressado com algum problema do dia a dia.









Viridi





Para quem curte jardinagem, esse aplicativo é perfeito. Viridi reúne vários tipos de plantas em um game para celular: é gratuito e está disponível para Android, iOS e para PC. O intuito do jogo é cuidar das plantinhas periodicamente. O jogador escolhe os vasos e as mudas que quer plantar, O jogo tem uma ambientação relaxante e busca também controlar a ansiedade do usuário.









Breeze





É um aplicativo extremamente relaxante e calmante. É um som produzido pelos famosos “sinos dos ventos”, mas é muito eficaz e capaz de baixar seus níveis de estresse apenas ouvindo os sons que simulam os sinos. O aplicativo é gratuito e pode ser encontrado no IOS e Android.