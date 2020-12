Estilo: saiba como escolher os óculos ideal para causar impacto

(foto: Pixabay)



Estar apresentável é uma exigência que muitas vezes pode nos aprisionar, não é mesmo? O socialmente adequado pode acabar colocando indivíduos em padrões impossíveis de serem atingidos. Talvez seja por isso que algumas pessoas tenham verdadeira repulsa por tudo que diz respeito à moda. Mas há diversas formas para atingir um visual perfeito, sem sofrimento e preservando a sua personalidade.

É claro que o ritmo intenso diário pode transformar a escolha do look perfeito em uma tarefa árdua. Logo, pensar em incluir qualquer elemento fashion parece perda de tempo. Mas existe uma maneira de lidar com isso, sem fazer muito esforço.

O processo é simples: escolha algum elemento que você usa com frequência e causa impacto em seu look. Em seguida, experimente ousar um pouco no modelo, sem fugir do seu gosto. Pode ser uma mochila, gargantilha ou, até mesmo, uns óculos. As diversas opções disponíveis facilitam a escolha de um modelo que combina com o seu jeito para dar um ar estiloso no look. Assim os óculos viraram uma opção versátil e uma alternativa certeira para incrementar o visual.

Ótica oferece grande variedade de modelos

Nas Óticas Rubi, você encontra inúmeros estilos prontos para satisfazer o seu gosto e diversificar a produção no seu dia a dia. Com lojas em Mauá - SP, as Óticas Rubi combinam charme e tecnologia para proporcionar conforto, estilo e beleza aos seus olhos. Então atenção às dicas e às variedades para compor o seu visual. É certo que sempre há uma armação que bate com o formato do seu rosto, realça a sua personalidade e leva a sua assinatura.

Do clássico ao casual, do atual ao vintage, há sempre armações e modelos que casem elegância, charme e conforto para você. Escolha feita, é hora de apreciar o que há de mais belo, a começar por aquela olhada no espelho.

Então o que você está esperando para montar o próprio look e desfilar o seu estilo em várias versões?