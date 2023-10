Concurso Câmara dos Deputados: Lista preliminar de inscritos é divulgada

567

(foto: Pierre Triboli/Câmara dos Deputados)

A Fundação Getulio Vargas (FGV), banca organizadora do certame da Câmara dos Deputados, divulgou nesta segunda-feira (23/10) o resultado preliminar das inscrições homologadas. A seleção oferta 749 oportunidades entre imediatas e para formação de cadastro reserva.



O candidato poderá verificar a situação de sua inscrição na página de acompanhamento, disponível no site oficial do certame. Para aqueles que quiserem entrar com recurso, o período recursal termina nesta quarta-feira (25/10). A publicação da relação definitiva de inscrições está prevista para 10 de novembro.





Os participantes serão avaliados por meio de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, provas discursivas, de caráter eliminatório e classificatório, e prova de títulos, somente para consultores e médicos, de caráter classificatório.





A aplicação das provas objetivas e discursivas está marcada para dezembro, nos dias 3 e 10, respectivamente. Os exames serão aplicados em todas as capitais do país, enquanto as demais fases do concurso, incluindo o procedimento de heteroidentificação e a avaliação biopsicossocial, ocorrem apenas em Brasília.



*Estagiária sob supervisão de Thays Martins