Controladoria-Geral do RJ lança concurso com vagas para auditor

567

(foto: Freepik/Reprodução)

A Controladoria-Geral do estado do Rio de Janeiro (CGE-RJ) lançou edital de abertura do concurso público para provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva para auditor do estado. O edital de abertura do certame foi publicado nesta sexta-feira (20/10).

O cargo exige ensino superior em Administração, Ciências Atuariais, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Ciências Jurídicas, Engenharia, Estatística ou de Tecnologia da Informação. A remuneração é composta de vencimento-base no valor de R$ 8.238,27, acrescido de Gratificação de R$ 2.883,39, totalizando R$ 11.121,66.



Ademais, ainda poderá será acrescentada no salário gratificação de qualificação, caso o servidor possua pós-graduação (15%), mestrado (25%) ou doutorado (40%) sobre o vencimento-base.

O período de inscrição será aberto em 8 de novembro e segue até 7 de dezembro. Interessados poderão efetuar sua inscrição — cuja taxa é de R$ R$ 118,33 — por meio da página oficial do certame.

O concurso será executado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) e oferta 10 vagas imediatas. A seleção será composta pelo exame de habilidades e conhecimentos, por meio da aplicação de provas objetivas e discursiva.



O exame objetivo será composto por 120 questões de Certo ou Errado. Já a prova discursiva valerá 30 pontos e consistirá de questão discursiva, no qual resposta deve ter 30 linhas. As provas objetivas e a prova discursiva, para todos os candidatos, bem como as etapas comprobatórias serão aplicadas no município do Rio de Janeiro/RJ em 4 de fevereiro de 2024.

*Estagiária sob supervisão de Lorena Pacheco