Defensoria Pública do Paraná abre concurso com 710 vagas de níveis médio e superior

O certame contempla as seguintes carreiras:





Administração (nível superior) - 1 vaga de preenchimento imediato e 50 para cadastro reserva;

1 vaga de preenchimento imediato e 50 para cadastro reserva; Contabilidade (nível superior) - 1 vaga de preenchimento imediato e 50 para cadastro reserva;

1 vaga de preenchimento imediato e 50 para cadastro reserva; Direito (nível superior) - 1 vaga de preenchimento imediato e 200 para cadastro reserva;

1 vaga de preenchimento imediato e 200 para cadastro reserva; Economia (nível superior) - 1 vaga de preenchimento imediato e 50 para cadastro reserva;

1 vaga de preenchimento imediato e 50 para cadastro reserva; Engenharia (nível superior) - 1 vaga de preenchimento imediato e 50 para cadastro reserva;

1 vaga de preenchimento imediato e 50 para cadastro reserva; Estatística (nível superior) - 1 vaga de preenchimento imediato e 50 para cadastro reserva;

1 vaga de preenchimento imediato e 50 para cadastro reserva; Informática (nível superior) - 1 vaga de preenchimento imediato e 50 para cadastro reserva;

1 vaga de preenchimento imediato e 50 para cadastro reserva; Psicologia (nível superior) - 1 vaga de preenchimento imediato e 50 para cadastro reserva;

1 vaga de preenchimento imediato e 50 para cadastro reserva; Serviço Social (nível superior) - 1 vaga de preenchimento imediato e 50 para cadastro reserva;

1 vaga de preenchimento imediato e 50 para cadastro reserva; Técnico administrativo (nível médio) - 1 vaga de preenchimento imediato e 100 para cadastro reserva.

A seleção será composta pelas etapas de: exames de conhecimentos, mediante aplicação de provas objetivas, para todos os cargos, e provas discursivas, para as carreiras de nível superior; e avaliação de títulos, de caráter classificatório, para candidatos dos cargos de nível superior.





Os exames serão realizados nas cidades de Curitiba, Cascavel e Londrina. A data prevista de aplicação é 14 de janeiro de 2024.





As inscrições estão abertas e podem ser feitas até 16 de novembro, por meio do site do Instituto Consulplan, banca organizadora. O valor da taxa é de R$ 60, para nível médio, e R$ 100, para nível superior.





Remuneração e benefícios





Os aprovados e nomeados no concurso da Defensoria Pública do Paraná receberão salários de R$ 6.361,57, para as carreiras de nível superior, e R$ 4.058,25, para as de nível médio.





Além dos valores, os participantes também receberão benefícios, como auxílio alimentação, auxílio saúde, auxílio transporte e auxílio creche. Confira os valores:





Auxílio alimentação: R$ 1.083,33





Auxílio saúde: 1.656,67





Auxílio transporte: R$ 528,00





Auxílio creche: R$ 719,62









