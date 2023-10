Concurso EBSERH: edital é retificado, confira as mudanças!

O edital de abertura do concurso público para Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) foi novamente retificado. A seleção oferta 695 vagas para os 41 hospitais universitários federais vinculados à rede.



De acordo com o edital de retificação,foi inclusos os requisitos dos seguintes cargos: médico - homeopatia, médico - psicoterapia e enfermeiro - terapia intensiva neonatal (veja aqui os requisitos). Ademais também foi alterada a carga horária e o salário dos cargos de técnico em radiologia e técnico em radiologia - radioterapia, que agora passam a ser padronizadod em 24h e R$ 2.626,01.



Também foi modificado o quadro de pontuação da prova objetiva do Edital nº 03/2023 voltado para área assintencial, conforme a seguir:

Inscrições abertas!

A pontuação unitária de cada título acadêmico nos editais das três áreas em que as vagas são distribuídas também sofreu mudanças. Nas áreas assistencial e médica foi acrescentada a residência. Confira aqui como ficou após as mudanças. O período de inscrição já está aberto e segue dessa maneira até 30 de outubro. As inscrições devem ser feitas por meio do site da banca organizadora, o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) e custam entre R$ 90 a R$ 159, a depender do cargo.Do total de vagas, 554 vagas para a área médica; 106 vagas para a área assistencial; e 35 vagas para a área administrativa, além de formação de cadastro reserva. Com abrangência nacional, a seleção divide as vagas em seis microrregiões sendo 99 oportunidades para primeira, 23 para a segunda, 89 para a terceira, 86 para a quarta, 192 para a quinta e 206 vagas para a sexta.O concurso será composto por provas objetivas e de títulos, além de prova discursiva para os cargos da área administrativa. A aplicação das provas será em um só dia, 17 de dezembro, em todos os estados brasileiros, incluindo capitais e cidades do interior onde se localizam os hospitais da Rede Ebserh.