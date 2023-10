Concurso Câmara dos Deputados: veja o que mudou com editais de retificação

567

A Câmara dos Deputados retificou o edital do concurso do órgão, que está em andamento e busca prover vagas e formação de cadastro de reserva para cargos efetivos do quadro de pessoal do órgão.

Os editais, publicados nesta sexta-feira (29/9), acrescenta o número de vagas para candidatos negros e com deficiência disponibilizadas para formação de cadastro reserva nos cargos ofertados pelo certame.

Os documentos também alteram o contéudo programático e a homologação dos candidatos com deficiência e negros. Confira todas as mudanças:

Edital 5 - retificação do edital 1 – contador, informa%u0301tica legislativa e te%u0301cnico em material e patrimo%u0302nio;

Edital 6 - retificação do edital 2 - assistente social, enfermeiro, farmacêutico e médico;

Edital 7 - retificação do edital 3 - te%u0301cnica legislativa;

Técnica legislativa;

Técnico em material e patrimônio;

Contador;

Informática legislativa;

Consultoria legislativa;

Consultoria de orçamento e fiscalização financeira;

Assistente social;

Enfermeiro;

Farmacêutico;

Médico - medicina de emergência;

Médico - cardiologia;

Médico - auditoria médica;

Médico - psiquiatria;

Médico - medicina do trabalho;

Médico - ortopedia e traumatologia.



A seleção será composta pelas etapas de prova objetiva (de caráter eliminatório e classificatório), prova discursiva (de caráter eliminatório e classificatório) e prova de títulos, comente para consultores e médicos (de caráter classificatório).

Os exames serão aplicados em todas as capitais do país. As demais fases do concurso, incluindo o procedimento de heteroidentificação e a avaliação biopsicossocial, ocorrem apenas em Brasília.



Interessados podem se inscrever , por meio do site da banca organizadora , a Fundação Getulio Vargas (FGV), até 4 de outubro. O valor da taxa varia de acordo com a carreira escolhida, de R$ 95 a R$ 120.

O certame oferta 749 oportunidades, sendo 140 de preenchimento imediato e outras 609 para formação de cadastro reserva. As vagas são para a carreira de analista legislativo, nas seguintes especialidades: