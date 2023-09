Concurso Receita Federal: aprovados são convocados para curso de formação

O Curso de Formação Profissional, de caráter eliminatório, terá a duração de 160 horas e ocorrerá no período entre 16 de outubro a 10 de novembro. Ele será desenvolvido na modalidade on-line, exceto a última semana, que será presencial em cinco polos: Brasília/DF, Manaus/AM, Recife/PE, São Paulo/SP e Curitiba/PR.

A prova objetiva final do curso de formação, de caráter exclusivamente eliminatório, será aplicada no dia 06 de novembro. Será considerado aprovado no curso de formação profissional o candidato que, cumulativamente, obtiver, no mínimo: