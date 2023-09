Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação: prazo para edital é prorrogado

567

(foto: Jefferson Rudy/Agência Senado)

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) divulgou na edição desta segunda-feira (25/9) uma nova data limite para a publicação do edital de abertura do concurso público com 814 vagas. Agora, o lançamento do certame pode ocorrer até 9 de outubro de 2023, antes, era previsto que o edital fosse divulgado até essa segunda-feira (25/9). As oportunidades são distribuídas para os cargos de analista em ciência e tecnologia (296 vagas), pesquisador (253 vagas) e tecnologista (265 vagas), todos os cargos de nível superior. O quantitativo de vagas será distribuído entre as unidades de pesquisa vinculadas e a Administração Central do MCTI.

* Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca