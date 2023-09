Ministério da Saúde: nova seleção é autorizada para vagas temporárias

567

(foto: Ministério da Saúde/Reprodução)

Ministério da Saúde está autorizado a realizar uma nova seleção para contratação temporária. O aval foi divulgado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos no Diário Oficial da União nesta segunda-feira (25/9).

Ao todo, foram autorizadas 300 vagas temporárias. As oportunidades são destribuídas da seguinte maneira:

Técnico administrativo — 28 vagas;

Analista de dados e controle de qualidade — 12 vagas;

Analista de requisitos processuais, normativos, econômicos e financeiros — 218 vagas;

Analista técnico em edificações — 8 vagas;

Analista técnico em equipamentos — 18 vagas; e

Gestor — 16 vagas

De acordo com a portaria, o prazo para publicação do edital de abertura de inscrições para o processo seletivo simplificado será de até seis meses, contado a partir da publicação do documento. Já o prazo de duração dos contratos será de até quatro anos, com possibilidade de ser prorrogado.



Em relação ao salários, o documento assegura que "o Ministério da Saúde definirá a remuneração das pessoas a serem contratadas em conformidade com a importância de que tratam o inciso II do art. 7º da Lei nº 8.745, de 1993, e do Decreto nº 6.479, de 11 de junho de 2008".



* Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca