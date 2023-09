Concurso PM do Pará: edital tem mais de 4 mil vagas

Todas as etapas serão realizadas nas seguintes cidades do estado do Pará: Altamira, Belém e Região Metropolitana, Itaituba, Marabá, Redenção e Santarém.

Salários

Durante a realização do Curso de Formação (CFP/PM), o aluno soldado receberá remuneração de R$ 1.320,03, além do auxílio alimentação. Após a conclusão do CFP/PM, já na condição de Soldado PM, o valor da remuneração passará a ser de R$ 4.923,71, além do auxílio alimentação.



No caso dos oficiais, o valor do salário do aluno oficial, durante o curso de formação (CFO/PM), será de R$ 5.728,08. Após a conclusão do CFO/PM, já na condição de Aspirante-a-Oficial PM, passará a receber a remuneração de R$ 5.896,56.