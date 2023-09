Concurso CNPq: edital é publicado com 50 vagas para analistas

567

(foto: Agência Brasil/Divulgação)



Para ingressar, o candidato deve ser graduado em áreas específicas, a depender das especialidades. O valor do salário é de R$ 7.887,57, podendo chegar até R$ 12.634,13, a depender da titulação do candidato.



A inscrição deve ser realizada somente via internet, na página oficial do concurso, no período entre 2 a 23 de outubro. O valor da taxa de inscrição é de R$ 120.



Sob organização do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), a seleção compreenderá três etapas, sendo elas:

Provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório;

Prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório; e

avaliação de títulos, de caráter classificatório.

Cada prova objetiva será constituída de itens para julgamento de Certo ou Errado, de acordo com o(s) comando(s) a que se refere a questão. A pontuação máxima desta etapa é de 120 pontos. Já prova discursiva consistirá da redação de texto dissertativo, de até 30 linhas, a respeito de temas relacionados a conhecimentos específicos do cargo/especialidade. A aplicação dos exames está prevista para 14 de janeiro no Distrito Federal.



*Estagiária sob supervisão de Thays Martins