Concurso INSS: autorizada a nomeação de 250 aprovados

O Ministério de Estado da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos autorizou a nomeação de 250 candidatos aprovados no concurso público do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).





A portaria que autoriza a medida foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) , na edição desta terça-feira (19/9). Os nomeados irão compor o quadro de pessoal do órgão, exercendo as funções da carreira de técnico do seguro social, de nível intermediário.

De acordo com o documento, a responsabilidade pela verificação prévia das condições para a nomeação dos candidatos aprovados no certame será do INSS, ao qual caberá editar as respectivas normas, mediante a publicação de editais, portarias ou outros atos administrativos necessários.





O edital do INSS ofertou 1 mil vagas de preenchimento imediato para o cargo de técnico do seguro social. Os nomeados na seleção receberão o salário inicial de R$ 5.905,79 - composto pelo vencimento básico de R$ 712,61; gratificação de atividade executiva, no valor de R$ 1.140,18; e gratificação de desempenho da atividade do seguro social, de até R$ 3.595. Os candidatos também terão direito ao auxílio-alimentação de R$ 458.





Os participantes foram avaliados por meio de duas etapas, sendo elas: provas objetivas e curso de formação, ambas de caráter eliminatório e classificatório. Aplicadas em novembro do ano passado, o exame foi composto por 120 questões cujo modelo de resposta foi o de certo ou errado.